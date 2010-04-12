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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1578157915801581

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 190
вище 25.65
53%
101
25.55 - 25.6499
13%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:31

  uaprofi написав:
  tumos написав:Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение святого Иоанна Богослова


Вы менясовсем запутали.
Вы намекаете шо у Либо на лбу есть печать?


Это к святому Иоанну Богослову. Он точно знает.
tumos
 
Повідомлень: 895
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