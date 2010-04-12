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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:31
uaprofi написав: tumos написав:
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение святого Иоанна Богослова
Вы менясовсем запутали.
Вы намекаете шо у Либо на лбу есть печать?
Это к святому Иоанну Богослову. Он точно знает.
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tumos
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