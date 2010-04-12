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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15791580158115821583>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 191
вище 25.65
53%
102
25.55 - 25.6499
13%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:31

  uaprofi написав:
  tumos написав:Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение святого Иоанна Богослова


Вы менясовсем запутали.
Вы намекаете шо у Либо на лбу есть печать?


Это к святому Иоанну Богослову. Он точно знает.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:36

ЗЫ

Кстати, о чипах ...
Чиповать будут даже монеты и слитки из драгметалов с целью контроля их собственника и обращения.
Купленные сейчас нечипованные будут пользоваться повышенным спросом, пока не попадут в руки Биг бразеру ...
Чипование уже идет в Амеике.
Это для скептиков и кто еще не знает.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo написав:ЗЫ

Кстати, о чипах ...
Чиповать будут даже монеты и слитки из драгметалов с целью контроля их собственника и обращения.
Купленные сейчас нечипованные будут пользоваться повышенным спросом, пока не попадут в руки Биг бразеру ...
Чипование уже идет в Амеике.
Это для скептиков и кто еще не знает.
8) 8) 8)


Опять у прапора обострение.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:45

... за крок до перевороту думок ©

...тепер, коли Зе-президент, а через пару днів і його партія ПРОРВЕТЬСЯ! - то, і я можу сміливо заявити, що вже з наступного року, береги України будуть покриватись кисілями, а в річки будуть додавати по-трохи молоко... :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:46

Libo
сегодня мы почерпнули от Вас много полезной информации!
Спасибо Вам!

можете ответить ещё на пару вопросов?
- нужно ли идти на выборы?
- и стоит ли сегодня завтра покупать доллар?
- и какой курс гривна-доллар будет к новому году?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:47

  Libo написав:ЗЫ

Кстати, о чипах ...
Чиповать будут даже монеты и слитки из драгметалов с целью контроля их собственника и обращения.
Купленные сейчас нечипованные будут пользоваться повышенным спросом, пока не попадут в руки Биг бразеру ...
Чипование уже идет в Амеике.
Это для скептиков и кто еще не знает.
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что вам мешает переплавить золото ?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:52

  freeze написав:Опять у прапора обострение.


Шагом марш голосовать за рыгню. Мы тут рассуждаем о будущем. Тупым одесским мозгам это сложно осознавать. :D
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo написав:
  freeze написав:Опять у прапора обострение.


Шагом марш голосовать за рыгню. Мы тут рассуждаем о будущем. Тупым одесским мозгам это сложно осознавать. :D


Иди нах долбодятел
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:00

  uaprofi написав:Libo
сегодня мы почерпнули от Вас много полезной информации!
Спасибо Вам!

можете ответить ещё на пару вопросов?
- нужно ли идти на выборы?
- и стоит ли сегодня завтра покупать доллар?
- и какой курс гривна-доллар будет к новому году?


Обязательно!
И голосовать за будущее для своих детей без рыгов, москалей и прочей нечисти.
Доллар стоит покупать всегда.
До нового года гривна будет стабильна. 24-26.
Я просто не интересуюсь копеешными колебаниями курса.
Я состоятельный и диверсифицированный в портфолио. Для меня это неинтересный пустяк. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:04

eur\usd

Читаю газета пишет, что на ближайшем собрании ЕЦБ собираются сообщить о снижении ставок, в связи с чем вопрос не повод ли это пойти на 1,1 ? Потом конечно в США на 99% ставку тоже снизят и могут все отыграть. Хотя ранее тут писали, что ставки сейчас не так много играют роли в курсах, как ранее
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