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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:31
uaprofi написав: tumos написав:
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение святого Иоанна Богослова
Вы менясовсем запутали.
Вы намекаете шо у Либо на лбу есть печать?
Это к святому Иоанну Богослову. Он точно знает.
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tumos
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:36
ЗЫ
Кстати, о чипах ...
Чиповать будут даже монеты и слитки из драгметалов с целью контроля их собственника и обращения.
Купленные сейчас нечипованные будут пользоваться повышенным спросом, пока не попадут в руки Биг бразеру ...
Чипование уже идет в Амеике.
Это для скептиков и кто еще не знает.
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Libo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:41
Libo написав:
ЗЫ
Кстати, о чипах ...
Чиповать будут даже монеты и слитки из драгметалов с целью контроля их собственника и обращения.
Купленные сейчас нечипованные будут пользоваться повышенным спросом, пока не попадут в руки Биг бразеру ...
Чипование уже идет в Амеике.
Это для скептиков и кто еще не знает.
Опять у прапора обострение.
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freeze
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:45
...тепер, коли Зе-президент, а через пару днів і його партія ПРОРВЕТЬСЯ! - то, і я можу сміливо заявити, що вже з наступного року, береги України будуть покриватись кисілями, а в річки будуть додавати по-трохи молоко...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:46
Libo
сегодня мы почерпнули от Вас много полезной информации!
Спасибо Вам!
можете ответить ещё на пару вопросов?
- нужно ли идти на выборы?
- и стоит ли сегодня завтра покупать доллар?
- и какой курс гривна-доллар будет к новому году?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:47
Libo написав:
ЗЫ
Кстати, о чипах ...
Чиповать будут даже монеты и слитки из драгметалов с целью контроля их собственника и обращения.
Купленные сейчас нечипованные будут пользоваться повышенным спросом, пока не попадут в руки Биг бразеру ...
Чипование уже идет в Амеике.
Это для скептиков и кто еще не знает.
что вам мешает переплавить золото ?
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dima_beleb
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:52
freeze написав:
Опять у прапора обострение.
Шагом марш голосовать за рыгню. Мы тут рассуждаем о будущем. Тупым одесским мозгам это сложно осознавать.
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Libo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:55
Libo написав: freeze написав:
Опять у прапора обострение.
Шагом марш голосовать за рыгню. Мы тут рассуждаем о будущем. Тупым одесским мозгам это сложно осознавать.
Иди нах долбодятел
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freeze
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Додано: Суб 20 лип, 2019 22:00
uaprofi написав:Libo
сегодня мы почерпнули от Вас много полезной информации!
Спасибо Вам!
можете ответить ещё на пару вопросов?
- нужно ли идти на выборы?
- и стоит ли сегодня завтра покупать доллар?
- и какой курс гривна-доллар будет к новому году?
Обязательно!
И голосовать за будущее для своих детей без рыгов, москалей и прочей нечисти.
Доллар стоит покупать всегда.
До нового года гривна будет стабильна. 24-26.
Я просто не интересуюсь копеешными колебаниями курса.
Я состоятельный и диверсифицированный в портфолио. Для меня это неинтересный пустяк.
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Libo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 22:04
Читаю газета пишет, что на ближайшем собрании ЕЦБ собираются сообщить о снижении ставок, в связи с чем вопрос не повод ли это пойти на 1,1 ? Потом конечно в США на 99% ставку тоже снизят и могут все отыграть. Хотя ранее тут писали, что ставки сейчас не так много играют роли в курсах, как ранее
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