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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1580158115821583>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 191
вище 25.65
53%
102
25.55 - 25.6499
13%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:05

  dima_beleb написав:что вам мешает переплавить золото ?


Пометят изотопами и Биг бразер выпорет тебя за переплавку. Лафе беззакония и бесшабашности приходит конец. Будем жить по правилам под строгим контролем. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:09

  Libo написав:
  dima_beleb написав:что вам мешает переплавить золото ?


Пометят изотопами и Биг бразер выпорет тебя за переплавку. Лафе беззакония и бесшабашности приходит конец. Будем жить по правилам под строгим контролем. :shock:


нужно будет запустить спутники которые будут собирать данные о всём золоте и у кого оно находится
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:13

Так, мне пора в казино ...
А вы по сто грамм и спать. Завтра все на выборы. И нормально голосуйте. Помните, Порох проворовался, а рыги - это добровольная сдача своих детей в рабство русской свиноте.
Есть намного достойнее.
Ответственно, плиз!
Удачи!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:14

  Libo написав:
  dima_beleb написав:что вам мешает переплавить золото ?


Пометят изотопами и Биг бразер выпорет тебя за переплавку. Лафе беззакония и бесшабашности приходит конец. Будем жить по правилам под строгим контролем. :shock:

ну так вы описываете мир фильма "Корпорация", где мир был поделен на две зоны: зеленая и красная.
эт ужасно.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:15

  Libo написав:Так, мне пора в казино ...
А вы по сто грамм и спать. Завтра все на выборы. И нормально голосуйте. Помните, Порох проворовался, а рыги - это добровольная сдача своих детей в рабство русской свиноте.
Есть намного достойнее.
Ответственно, плиз!
Удачи!
:lol: :lol: :lol:

а в чем разница где быть в рабстве: в россии или ЕС?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo написав:Так, мне пора в казино ...


Дежурный врач зовет?
Не пропускай прием таблеток, дружище.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:24

  dima_beleb написав:а в чем разница где быть в рабстве: в россии или ЕС?

Вспомни Голодомор и Магадан. Вспомни, что твоих кровных братьев сейчас убивает русская нелюдь на Донбассе. Они умирают за то, чтоб эта сволочь не убивала твоих детей.
И посмотри как живет ЕС и этот свинарник по имени Россия.
И потом, когда пришел обратный сигнал из мозга, голосуй.
Если сигнал за рыгню и шариев, то ты пропащий.
Кончито.
Но я верю в тебя.
И во всех вас, мой народ.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:38

Наехали на арцеллор. Это называется привет инвесторам?
А в чернобыльской зоне, говорят, уже рашавойска. Бацька запустил.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:48

  Libo написав:
  vitaliian написав: деньги переместились из общей массы к элите.


Это общая проблема человечества и негативное явление глобализации. Это сейчас главная проблема масонов, Всемирного банка, МВФ, повестки дня Давоса и правительств стран золотого миллиарда.

как раз к этой элите я и относил все перечисленные вами структуры . ВЫ же утверждаете наоборот что борьба с этой элитой задача данных структур :shock: :? вы что-то все с ног на голову перевернули . По моему так МВФ , Всемирный банк и масоны это как раз и есть та элита к которой утекли все деньги и которая контролирует все человечество .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:53

  Alex2007 написав:Как вы, масоны - силы добра, - собираетесь противодействовать тем "силам зла" (мировому правительству, желающему установить мировой контроль на всеми и т.д)?
эммм по моему нас как раз вводят в заблуждение подменяя понятия
с каких пор масоны стали силами добра ? кто сказал ? Организация с таким названием существует , даже можно попробовать вступить, но что-то мне подсказывает что эта организация как бы фиктивна, а вот настоящие масоны и настоящие ложи не имеют своих сайтов в интернетах и не публикую условия вступления там же .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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