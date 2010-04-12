Пометят изотопами и Биг бразер выпорет тебя за переплавку. Лафе беззакония и бесшабашности приходит конец. Будем жить по правилам под строгим контролем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:05
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:09
нужно будет запустить спутники которые будут собирать данные о всём золоте и у кого оно находится
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:13
Так, мне пора в казино ...
А вы по сто грамм и спать. Завтра все на выборы. И нормально голосуйте. Помните, Порох проворовался, а рыги - это добровольная сдача своих детей в рабство русской свиноте.
Есть намного достойнее.
Ответственно, плиз!
Удачи!
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:14
ну так вы описываете мир фильма "Корпорация", где мир был поделен на две зоны: зеленая и красная.
эт ужасно.
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:15
а в чем разница где быть в рабстве: в россии или ЕС?
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дежурный врач зовет?
Не пропускай прием таблеток, дружище.
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:24
Вспомни Голодомор и Магадан. Вспомни, что твоих кровных братьев сейчас убивает русская нелюдь на Донбассе. Они умирают за то, чтоб эта сволочь не убивала твоих детей.
И посмотри как живет ЕС и этот свинарник по имени Россия.
И потом, когда пришел обратный сигнал из мозга, голосуй.
Если сигнал за рыгню и шариев, то ты пропащий.
Кончито.
Но я верю в тебя.
И во всех вас, мой народ.
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:38
Наехали на арцеллор. Это называется привет инвесторам?
А в чернобыльской зоне, говорят, уже рашавойска. Бацька запустил.
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:48
как раз к этой элите я и относил все перечисленные вами структуры . ВЫ же утверждаете наоборот что борьба с этой элитой задача данных структур вы что-то все с ног на голову перевернули . По моему так МВФ , Всемирный банк и масоны это как раз и есть та элита к которой утекли все деньги и которая контролирует все человечество .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:53
эммм по моему нас как раз вводят в заблуждение подменяя понятия
с каких пор масоны стали силами добра ? кто сказал ? Организация с таким названием существует , даже можно попробовать вступить, но что-то мне подсказывает что эта организация как бы фиктивна, а вот настоящие масоны и настоящие ложи не имеют своих сайтов в интернетах и не публикую условия вступления там же .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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