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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1580158115821583

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 191
вище 25.65
53%
102
25.55 - 25.6499
13%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:55

  uaprofi написав:
  Libo написав:Я посвящен и об этом информирован. 8)


как мне вступить в Вашу организацию?
информируете ли Вы всех своих членов о будущих курсах валют?
чтобы была возможность выгодно покупать и продавать

вперед http://www.freemason.org.ua/ :wink:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:57

  Libo написав:
  Starikan написав:Насколько я понимаю, все эти десятки ярдов (валовой долг) - это в основном долг коммерсов, а не государства Украина.
Тогда 1) при чем здесь МВФ и 2) кто будет списывать негосударственные долги?

Здрасьте. Посмотри структуру долга. Большая часть это МВФ, ВБ и суверены Парижского клуба. Польше все списали одной закорлючкой. Но сначала реформы и не воровать.

здрасте читаем доступную на всех языках книгу об МВФ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1 ... 1%86%D1%8B и это ни разу не оффтом в теме в отличии от масонов
«Исповедь экономического убийцы» (англ. Confessions of an Economic Hit Man) — полубиографическая книга Джона Перкинса, опубликованная в 2004 году.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:03

  uaprofi написав:
  Libo написав:А вступают как во все самые серьезные организации...


удостоверение или документ какой нибудь выдают?
если выдают то документ чипован как всё самое передовое?
документ это вчерашний день , сейчас чип вживляют прямо в кожу .
Вообще то пока что мне удалось отказаться от ИИН не получить биометрический паспорт не сдать отпечатки - пока что это не особо усложнило мне жизнь , как только без этого окажется никак уйду в лес \ глухой хутор деревню в максимальную автономию вернусь по ближе к первобытно-общинному строю .эхх мечты мечты ...но я так понимаю что таки скоро меня к этому вынудят и подтолкнут ... так как и медицина и все построено и строиться так что бы укоротить мне жизнь и ухудшить ее качество.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:04

  dima_beleb написав:
  uaprofi написав:
  dima_beleb написав:на чело. :(

печать? её видно в лучах Солнца? как она выглядит?

ходят слухи, что ее видно только под ультрафиолетом. как на деньгах, под лампой появляться скрытые рисунки

немного не так - глаза светятся в полной темноте
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:08

  Libo написав:
  dima_beleb написав:это ты имеешь ввиду смартфоны и контекстную рекламу, и чудом появляющиеся нужные слова, когда я в гугле вбиваю первые пару букв?!


Ну да ... Скоро вообще чип просто вколят в тело ... В магазинах не надо будет платить и стоять в очередях ... Зашел-вышел, с тебя деньги списали ... Никто не деньги у тебя украдет ... Бумажники уйдут в прошлое ... За границу без паспорта и погранконтроля можно ехать ... Нигде никаких бумажных документов ... Все в чипе ... Забухаешь, чип даже не разрешит машине завестись. Гоу хоум пешком.
Вам Зеленый сейчас государство в смартфоне делает, а потом и вас зачипует по настоящему ... И правильно сделает. Пора уже ускоряться в золотой миллиард, если вы туда хотите.
8) 8) 8)

что-то всегда чипировали безпризорных собак , селько-хозяйственных животных которые идут на убой ( у них два чипа ), вот и нас скоро всех чипируют как свиней на убой ;) Ребята вам же прямым текстом показли "Облачный атлас " кинцо посмотрите или "гаттака" на худой конец - «Ґаттака» (англ. Gattaca) — американська детективна антиутопічна драма, знята режисером Ендрю Ніколом 1997 року
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:18

  yama написав:"Облачный атлас " кинцо посмотрите

а лучше почитайте
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:39

В бюджете курс на год 29

Верно?

Если нерезы будут скупать много валюты , что произойдет ? Не выполнение бюджета ??

Или будут штучно девальвировать до 28,5-29,5?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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