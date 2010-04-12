Додано: Суб 20 лип, 2019 23:03

uaprofi написав: Libo написав: А вступают как во все самые серьезные организации... А вступают как во все самые серьезные организации...



удостоверение или документ какой нибудь выдают?

если выдают то документ чипован как всё самое передовое? удостоверение или документ какой нибудь выдают?если выдают то документ чипован как всё самое передовое?

документ это вчерашний день , сейчас чип вживляют прямо в кожу .Вообще то пока что мне удалось отказаться от ИИН не получить биометрический паспорт не сдать отпечатки - пока что это не особо усложнило мне жизнь , как только без этого окажется никак уйду в лес \ глухой хутор деревню в максимальную автономию вернусь по ближе к первобытно-общинному строю .эхх мечты мечты ...но я так понимаю что таки скоро меня к этому вынудят и подтолкнут ... так как и медицина и все построено и строиться так что бы укоротить мне жизнь и ухудшить ее качество.