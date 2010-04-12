Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Starikan написав:Насколько я понимаю, все эти десятки ярдов (валовой долг) - это в основном долг коммерсов, а не государства Украина. Тогда 1) при чем здесь МВФ и 2) кто будет списывать негосударственные долги?
Здрасьте. Посмотри структуру долга. Большая часть это МВФ, ВБ и суверены Парижского клуба. Польше все списали одной закорлючкой. Но сначала реформы и не воровать.
«Исповедь экономического убийцы» (англ. Confessions of an Economic Hit Man) — полубиографическая книга Джона Перкинса, опубликованная в 2004 году.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Libo написав:А вступают как во все самые серьезные организации...
удостоверение или документ какой нибудь выдают? если выдают то документ чипован как всё самое передовое?
документ это вчерашний день , сейчас чип вживляют прямо в кожу . Вообще то пока что мне удалось отказаться от ИИН не получить биометрический паспорт не сдать отпечатки - пока что это не особо усложнило мне жизнь , как только без этого окажется никак уйду в лес \ глухой хутор деревню в максимальную автономию вернусь по ближе к первобытно-общинному строю .эхх мечты мечты ...но я так понимаю что таки скоро меня к этому вынудят и подтолкнут ... так как и медицина и все построено и строиться так что бы укоротить мне жизнь и ухудшить ее качество.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
печать? её видно в лучах Солнца? как она выглядит?
ходят слухи, что ее видно только под ультрафиолетом. как на деньгах, под лампой появляться скрытые рисунки
немного не так - глаза светятся в полной темноте
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
dima_beleb написав:это ты имеешь ввиду смартфоны и контекстную рекламу, и чудом появляющиеся нужные слова, когда я в гугле вбиваю первые пару букв?!
Ну да ... Скоро вообще чип просто вколят в тело ... В магазинах не надо будет платить и стоять в очередях ... Зашел-вышел, с тебя деньги списали ... Никто не деньги у тебя украдет ... Бумажники уйдут в прошлое ... За границу без паспорта и погранконтроля можно ехать ... Нигде никаких бумажных документов ... Все в чипе ... Забухаешь, чип даже не разрешит машине завестись. Гоу хоум пешком. Вам Зеленый сейчас государство в смартфоне делает, а потом и вас зачипует по настоящему ... И правильно сделает. Пора уже ускоряться в золотой миллиард, если вы туда хотите.
что-то всегда чипировали безпризорных собак , селько-хозяйственных животных которые идут на убой ( у них два чипа ), вот и нас скоро всех чипируют как свиней на убой Ребята вам же прямым текстом показли "Облачный атлас " кинцо посмотрите или "гаттака" на худой конец - «Ґаттака» (англ. Gattaca) — американська детективна антиутопічна драма, знята режисером Ендрю Ніколом 1997 року
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
За 6 місяців поточного року Україна імпортувала 7 тис. тонн огірків та 55 тис. тонн томатів, що відповідно на 38% і 15% більше ніж показники за аналогічний період минулого року. Цікаво, що імпорт як огірків, так і томатів, за першу половину 2019 року, став рекордним за останнє десятиріччя. Натомість експорт овочів закритого ґрунту продовжує знижуватися. Так, поставки томатів за кордон з початку року становлять всього 0,97 тис. тонн, що втричі менше ніж в минулому сезоні. Експорт огірків також зменшився майже в два рази, в порівнянні з 2018 роком, і за 6 місяців поточного року склав 1,3 тис. тонн.