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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:55
вперед
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:57
здрасте читаем доступную на всех языках книгу об МВФ
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 20 лип, 2019 23:03
документ это вчерашний день , сейчас чип вживляют прямо в кожу .
Вообще то пока что мне удалось отказаться от ИИН не получить биометрический паспорт не сдать отпечатки - пока что это не особо усложнило мне жизнь , как только без этого окажется никак уйду в лес \ глухой хутор деревню в максимальную автономию вернусь по ближе к первобытно-общинному строю .эхх мечты мечты ...но я так понимаю что таки скоро меня к этому вынудят и подтолкнут ... так как и медицина и все построено и строиться так что бы укоротить мне жизнь и ухудшить ее качество.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 20 лип, 2019 23:04
немного не так - глаза светятся в полной темноте
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 20 лип, 2019 23:08
что-то всегда чипировали безпризорных собак , селько-хозяйственных животных которые идут на убой ( у них два чипа ), вот и нас скоро всех чипируют как свиней на убой Ребята вам же прямым текстом показли "Облачный атлас " кинцо посмотрите или "гаттака" на худой конец - «Ґаттака» (англ. Gattaca) — американська детективна антиутопічна драма, знята режисером Ендрю Ніколом 1997 року
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 20 лип, 2019 23:18
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 20 лип, 2019 23:39
В бюджете курс на год 29
Верно?
Если нерезы будут скупать много валюты , что произойдет ? Не выполнение бюджета ??
Или будут штучно девальвировать до 28,5-29,5?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Додано: Нед 21 лип, 2019 05:25
осталось ещё хлеб импортировать.
Додано: Нед 21 лип, 2019 07:35
Не делайте этого!
4% (а это обычная плата при снятии нала с кредитлимита) даст в итоге курс 27,00, а это вряд ли Вам понравится.
Додано: Нед 21 лип, 2019 07:40
Похоже, просто добавить в игнор Libo - недостаточно.
Надо туда же отправить всех, кто его цитирует и переписывается с ним.
Народ, вы что, не видите, что это - классический тролль, с признаками паранойи? Впрочем, диагноз более точно поставит холява, я не врач.
Понимаю, что выходные, но зачем так сильно загаживать ветку? Надеюсь, модераторы завтра разберутся, кто где с..ал.
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