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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 23:39
В бюджете курс на год 29
Верно?
Если нерезы будут скупать много валюты , что произойдет ? Не выполнение бюджета ??
Или будут штучно девальвировать до 28,5-29,5?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
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proftpd66
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Додано: Нед 21 лип, 2019 05:25
За 6 місяців поточного року Україна імпортувала 7 тис. тонн огірків та 55 тис. тонн томатів, що відповідно на 38% і 15% більше ніж показники за аналогічний період минулого року. Цікаво, що імпорт як огірків, так і томатів, за першу половину 2019 року, став рекордним за останнє десятиріччя. Натомість експорт овочів закритого ґрунту продовжує знижуватися. Так, поставки томатів за кордон з початку року становлять всього 0,97 тис. тонн, що втричі менше ніж в минулому сезоні. Експорт огірків також зменшився майже в два рази, в порівнянні з 2018 роком, і за 6 місяців поточного року склав 1,3 тис. тонн.
осталось ещё хлеб импортировать.
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vitaliian
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Додано: Нед 21 лип, 2019 07:35
uaprofi написав: Долярчик написав:
... так вже мали місяць паритись на депо!
(куплені пА ~ 26,3Х)
ну это Вы меня скорей всего с кемто путаете.
ну а так да - решил уже кредитные в доллярчики переводить)
уж курса слишком сладка)
Не делайте этого!
4% (а это обычная плата при снятии нала с кредитлимита) даст в итоге курс 27,00, а это вряд ли Вам понравится.
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Искатель
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Додано: Нед 21 лип, 2019 07:40
Похоже, просто добавить в игнор Libo - недостаточно.
Надо туда же отправить всех, кто его цитирует и переписывается с ним.
Народ, вы что, не видите, что это - классический тролль, с признаками паранойи? Впрочем, диагноз более точно поставит холява, я не врач.
Понимаю, что выходные, но зачем так сильно загаживать ветку? Надеюсь, модераторы завтра разберутся, кто где с..ал.
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Искатель
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Додано: Нед 21 лип, 2019 08:53
Libo написав: vitaliian написав:
деньги переместились из общей массы к элите.
Это общая проблема человечества и негативное явление глобализации. Это сейчас главная проблема масонов, Всемирного банка, МВФ, повестки дня Давоса и правительств стран золотого миллиарда.
В ближайшее время мы станем свидетелями интересных решений, как ограничить богатство супербогатых и повысить доходы бедных государств и людей.
каких масонов, это проблема воров в верхушке власти. Украина с лучшими в мире чернозёмами импортирует огурцы и помидоры, понимаете куда катиться? Выращивать овощи, свиней, крупный скот невыгодно. Везде монополии, вырастив вы свои помидоры не реализуете. У супермаркетов свои поставщики, у которых нет ни полей ни теплиц. И всем плевать что огурцы-помидоры покупаем за валюту, а могли бы покупать высокоточное медицинское оборудование и другие технологии.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 21 лип, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 21 лип, 2019 08:57
Сдаётся мне, что теперь при Зе не будет осенью па28.
Эта фишка была исключительно при По
и курс па23 оэидаю
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Yuri_61
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Додано: Нед 21 лип, 2019 08:59
Yuri_61 написав:
Сдаётся мне, что теперь при Зе не будет осенью па28.
Эта фишка была исключительно при По
это иллюзия будет и по 30 если начнут снижаться ставки овгз.
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vitaliian
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Додано: Нед 21 лип, 2019 08:59
Yuri_61
Ну все логично, при По было 28, при Зе будет по 74 )
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ryabchenko2
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Додано: Нед 21 лип, 2019 09:06
vitaliian написав: Yuri_61 написав:
Сдаётся мне, что теперь при Зе не будет осенью па28.
Эта фишка была исключительно при По
это иллюзия будет и по 30 если начнут снижаться ставки овгз.
если все долги простят? Как Польше
обязаны простить долг, так как не помогли в трудный час, не остановили Пу
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Yuri_61
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dima_beleb
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