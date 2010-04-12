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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1580158115821583>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 192
вище 25.65
53%
102
25.55 - 25.6499
13%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:39

В бюджете курс на год 29

Верно?

Если нерезы будут скупать много валюты , что произойдет ? Не выполнение бюджета ??

Или будут штучно девальвировать до 28,5-29,5?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 05:25

За 6 місяців поточного року Україна імпортувала 7 тис. тонн огірків та 55 тис. тонн томатів, що відповідно на 38% і 15% більше ніж показники за аналогічний період минулого року. Цікаво, що імпорт як огірків, так і томатів, за першу половину 2019 року, став рекордним за останнє десятиріччя. Натомість експорт овочів закритого ґрунту продовжує знижуватися. Так, поставки томатів за кордон з початку року становлять всього 0,97 тис. тонн, що втричі менше ніж в минулому сезоні. Експорт огірків також зменшився майже в два рази, в порівнянні з 2018 роком, і за 6 місяців поточного року склав 1,3 тис. тонн.

осталось ещё хлеб импортировать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:35

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:... так вже мали місяць паритись на депо! :)
(куплені пА ~ 26,3Х) :P


ну это Вы меня скорей всего с кемто путаете.
ну а так да - решил уже кредитные в доллярчики переводить)
уж курса слишком сладка)

Не делайте этого!
4% (а это обычная плата при снятии нала с кредитлимита) даст в итоге курс 27,00, а это вряд ли Вам понравится.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:40

Похоже, просто добавить в игнор Libo - недостаточно.
Надо туда же отправить всех, кто его цитирует и переписывается с ним.
Народ, вы что, не видите, что это - классический тролль, с признаками паранойи? Впрочем, диагноз более точно поставит холява, я не врач.
Понимаю, что выходные, но зачем так сильно загаживать ветку? Надеюсь, модераторы завтра разберутся, кто где с..ал.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:53

  Libo написав:
  vitaliian написав: деньги переместились из общей массы к элите.


Это общая проблема человечества и негативное явление глобализации. Это сейчас главная проблема масонов, Всемирного банка, МВФ, повестки дня Давоса и правительств стран золотого миллиарда.
В ближайшее время мы станем свидетелями интересных решений, как ограничить богатство супербогатых и повысить доходы бедных государств и людей.

каких масонов, это проблема воров в верхушке власти. Украина с лучшими в мире чернозёмами импортирует огурцы и помидоры, понимаете куда катиться? Выращивать овощи, свиней, крупный скот невыгодно. Везде монополии, вырастив вы свои помидоры не реализуете. У супермаркетов свои поставщики, у которых нет ни полей ни теплиц. И всем плевать что огурцы-помидоры покупаем за валюту, а могли бы покупать высокоточное медицинское оборудование и другие технологии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 21 лип, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сдаётся мне, что теперь при Зе не будет осенью па28.
Эта фишка была исключительно при По

и курс па23 оэидаю
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:59

  Yuri_61 написав:Сдаётся мне, что теперь при Зе не будет осенью па28.
Эта фишка была исключительно при По

это иллюзия будет и по 30 если начнут снижаться ставки овгз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:59

Yuri_61

Ну все логично, при По было 28, при Зе будет по 74 )
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:06

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Сдаётся мне, что теперь при Зе не будет осенью па28.
Эта фишка была исключительно при По

это иллюзия будет и по 30 если начнут снижаться ставки овгз.


если все долги простят? Как Польше
обязаны простить долг, так как не помогли в трудный час, не остановили Пу
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:08

  hxbbgaf написав:А в чернобыльской зоне, говорят, уже рашавойска. Бацька запустил.

мутанті из "сталкера" :shock: :D
dima_beleb
 
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