Додано: Суб 20 лип, 2019 23:39

В бюджете курс на год 29



Верно?



Если нерезы будут скупать много валюты , что произойдет ? Не выполнение бюджета ??



Или будут штучно девальвировать до 28,5-29,5?

…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…