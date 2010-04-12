Додано: Нед 21 лип, 2019 09:36

Искатель написав: Похоже, просто добавить в игнор Libo - недостаточно.

Надо туда же отправить всех, кто его цитирует и переписывается с ним.

Народ, вы что, не видите, что это - классический тролль, с признаками паранойи? Впрочем, диагноз более точно поставит холява, я не врач.

Понимаю, что выходные, но зачем так сильно загаживать ветку? Надеюсь, модераторы завтра разберутся, кто где с..ал. Похоже, просто добавить в игнор Libo - недостаточно.Надо туда же отправить всех, кто его цитирует и переписывается с ним.Народ, вы что, не видите, что это - классический тролль, с признаками паранойи? Впрочем, диагноз более точно поставит холява, я не врач.Понимаю, что выходные, но зачем так сильно загаживать ветку? Надеюсь, модераторы завтра разберутся, кто где с..ал.

Лібо (чи давно не використовуваний нік Алі Джин) - це ще не проблема, зявляється рідко, пише інколи цікаві речі. А от 61 Юра чи пані Долярчикова - це справжній треш, але є ті, хто й з цими троляками спілкуються в повний ріст, аж гай гуде...ОФІЦІЙНІ дані імпорту-експорту в нашій країні річ абсолютно не інформативна. СПРАВЖНІ дані абсолютно інші. Уманський тепличний, DF Agro і інші працюють з повним завантаженням. Та й для продажу на ринках і вкіосках під домом (та й в багатьох супермаркетах) офіційного постачання не треба, за нал без дозволів і сертифікатів (без затримок і витрат на бюрократію) - саме то... Крім того, вирощувати огірки на чорноземах - це як по горобцях з САУ... Не заморочуйтеся Ви так ЦИМ, не варто.П.С. Сьогодні біля 8.30 був в районі приміського вокзалу, тисячі молодих "горомадян" віком в районі 20 років вантажаться в електрички, маршрутки і 3,14здують за місто на відпочинок, навіть не заморочуючись виборами. Оце проблема, а не огірки... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови