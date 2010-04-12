Долярчик написав:... так вже мали місяць паритись на депо! (куплені пА ~ 26,3Х)
ну это Вы меня скорей всего с кемто путаете. ну а так да - решил уже кредитные в доллярчики переводить) уж курса слишком сладка)
Не делайте этого! 4% (а это обычная плата при снятии нала с кредитлимита) даст в итоге курс 27,00, а это вряд ли Вам понравится.
как раз вчера считал и вышел на ту же цифру в привате и моно так а до этого больщинство я и купил по 27 - 27,3 ( с учетом 1% за вывод с текущего счета Кредит агриколя ) Так что я теряю ? тут либо Что-то их техники прикупить либо долары и возможно длари более ликвидны чем техника которая теряет 50% при здаче в ломбард в первый год
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Искатель написав:Похоже, просто добавить в игнор Libo - недостаточно. Надо туда же отправить всех, кто его цитирует и переписывается с ним. Народ, вы что, не видите, что это - классический тролль, с признаками паранойи? Впрочем, диагноз более точно поставит холява, я не врач. Понимаю, что выходные, но зачем так сильно загаживать ветку? Надеюсь, модераторы завтра разберутся, кто где с..ал.
Лібо (чи давно не використовуваний нік Алі Джин) - це ще не проблема, зявляється рідко, пише інколи цікаві речі. А от 61 Юра чи пані Долярчикова - це справжній треш, але є ті, хто й з цими троляками спілкуються в повний ріст, аж гай гуде... vitaliian ОФІЦІЙНІ дані імпорту-експорту в нашій країні річ абсолютно не інформативна. СПРАВЖНІ дані абсолютно інші. Уманський тепличний, DF Agro і інші працюють з повним завантаженням. Та й для продажу на ринках і вкіосках під домом (та й в багатьох супермаркетах) офіційного постачання не треба, за нал без дозволів і сертифікатів (без затримок і витрат на бюрократію) - саме то... Крім того, вирощувати огірки на чорноземах - це як по горобцях з САУ... Не заморочуйтеся Ви так ЦИМ, не варто. П.С. Сьогодні біля 8.30 був в районі приміського вокзалу, тисячі молодих "горомадян" віком в районі 20 років вантажаться в електрички, маршрутки і 3,14здують за місто на відпочинок, навіть не заморочуючись виборами. Оце проблема , а не огірки... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:П.С. Сьогодні біля 8.30 був в районі приміського вокзалу, тисячі молодих "горомадян" віком в районі 20 років вантажаться в електрички, маршрутки і 3,14здують за місто на відпочинок, навіть не заморочуючись виборами. Оце проблема , а не огірки... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови
може вони проголосували о 8 ? Я от вже "пгоголосував"
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
я ж написал что "пГоГолосовал" значит за Голос или ВакаГчука
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Искатель написав:Libo - - классический тролль, с признаками паранойи?
Лібо пише інколи цікаві речі. А от 61 Юра чи пані Долярчикова - це справжній треш, але є ті, хто й з цими троляками спілкуються в повний ріст, аж гай гуде... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови
З Лібо веселіше, а долярчик це якраз основа нової правлячої иліти, гегемон так сказать. Хоча думаю незабаром усвідомить, що "їх" це конкретно "його". І трошки прогнозів.
Зміцнення курсу гривні створює девальваційні ризикиhttps://dt.ua/ECONOMICS/zmicnennya-kurs ... 8058_.html Обсяг розміщення ОВДП у національній валюті за січень—червень 2019 р. становив 121 млрд грн, що майже учетверо перевищує відповідний показник минулого року (33,5 млрд). Портфель нерезидентів за пів року зріс у десять разів: з 6,3 млрд грн до 64,4 млрд (станом на 11 липня 2019 р.). Зазначені процеси, сприяючи зміцненню курсу гривні на короткому часовому проміжку, створюють значні девальваційні ризики на майбутнє, які за силою впливу можуть значно перевищити отриманий ревальваційний ефект. Про це у своїй статті для DT.UA пише Михайло Джус, завідувач відділу досліджень монетарного і валютного регулювання Експертно-аналітичного центру "Оптіма".