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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1580158115821583

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 192
вище 25.65
53%
102
25.55 - 25.6499
13%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:09

  yama написав:немного не так - глаза светятся в полной темноте

не. єто те кто на стволовых клетках сидят.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:15

  Искатель написав:
  uaprofi написав:
  Долярчик написав:... так вже мали місяць паритись на депо! :)
(куплені пА ~ 26,3Х) :P


ну это Вы меня скорей всего с кемто путаете.
ну а так да - решил уже кредитные в доллярчики переводить)
уж курса слишком сладка)

Не делайте этого!
4% (а это обычная плата при снятии нала с кредитлимита) даст в итоге курс 27,00, а это вряд ли Вам понравится.

как раз вчера считал и вышел на ту же цифру в привате и моно :) так а до этого больщинство я и купил по 27 - 27,3 ( с учетом 1% за вывод с текущего счета Кредит агриколя :( ) Так что я теряю ? тут либо Что-то их техники прикупить либо долары и возможно длари более ликвидны чем техника которая теряет 50% при здаче в ломбард в первый год
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в Чернобыльской зоне зафиксировали российские войска
как єто скажется на курсе

єто фейк или пруф?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:36

  Искатель написав:Похоже, просто добавить в игнор Libo - недостаточно.
Надо туда же отправить всех, кто его цитирует и переписывается с ним.
Народ, вы что, не видите, что это - классический тролль, с признаками паранойи? Впрочем, диагноз более точно поставит холява, я не врач.
Понимаю, что выходные, но зачем так сильно загаживать ветку? Надеюсь, модераторы завтра разберутся, кто где с..ал.

Лібо (чи давно не використовуваний нік Алі Джин) - це ще не проблема, зявляється рідко, пише інколи цікаві речі. А от 61 Юра чи пані Долярчикова - це справжній треш, але є ті, хто й з цими троляками спілкуються в повний ріст, аж гай гуде...
vitaliian ОФІЦІЙНІ дані імпорту-експорту в нашій країні річ абсолютно не інформативна. СПРАВЖНІ дані абсолютно інші. Уманський тепличний, DF Agro і інші працюють з повним завантаженням. Та й для продажу на ринках і вкіосках під домом (та й в багатьох супермаркетах) офіційного постачання не треба, за нал без дозволів і сертифікатів (без затримок і витрат на бюрократію) - саме то... Крім того, вирощувати огірки на чорноземах - це як по горобцях з САУ... Не заморочуйтеся Ви так ЦИМ, не варто.
П.С. Сьогодні біля 8.30 був в районі приміського вокзалу, тисячі молодих "горомадян" віком в районі 20 років вантажаться в електрички, маршрутки і 3,14здують за місто на відпочинок, навіть не заморочуючись виборами. Оце проблема :evil: , а не огірки... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови :?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:41

  Yuri_61 написав:в Чернобыльской зоне зафиксировали российские войска
как єто скажется на курсе

єто фейк или пруф?

в любом случае - они радиоактивны.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:46

  orest написав:П.С. Сьогодні біля 8.30 був в районі приміського вокзалу, тисячі молодих "горомадян" віком в районі 20 років вантажаться в електрички, маршрутки і 3,14здують за місто на відпочинок, навіть не заморочуючись виборами. Оце проблема :evil: , а не огірки... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови :?
може вони проголосували о 8 ? Я от вже "пгоголосував" :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:47

orest
Про Долярчика +++ ))

А вы за кого будете голосовать ?
Я за голос
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:00

  zzzzzz написав:orest
Про Долярчика +++ ))

А вы за кого будете голосовать ?
Я за голос

я ж написал что "пГоГолосовал" значит за Голос или ВакаГчука :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:02

  orest написав:
  Искатель написав:Libo - - классический тролль, с признаками паранойи?

Лібо пише інколи цікаві речі. А от 61 Юра чи пані Долярчикова - це справжній треш, але є ті, хто й з цими троляками спілкуються в повний ріст, аж гай гуде...
Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови :?


З Лібо веселіше, а долярчик це якраз основа нової правлячої иліти, гегемон так сказать. Хоча думаю незабаром усвідомить, що "їх" це конкретно "його".
І трошки прогнозів.
Зміцнення курсу гривні створює девальваційні ризики https://dt.ua/ECONOMICS/zmicnennya-kurs ... 8058_.html
Обсяг розміщення ОВДП у національній валюті за січень—червень 2019 р. становив 121 млрд грн, що майже учетверо перевищує відповідний показник минулого року (33,5 млрд). Портфель нерезидентів за пів року зріс у десять разів: з 6,3 млрд грн до 64,4 млрд (станом на 11 липня 2019 р.). Зазначені процеси, сприяючи зміцненню курсу гривні на короткому часовому проміжку, створюють значні девальваційні ризики на майбутнє, які за силою впливу можуть значно перевищити отриманий ревальваційний ефект.
Про це у своїй статті для DT.UA пише Михайло Джус, завідувач відділу досліджень монетарного і валютного регулювання Експертно-аналітичного центру "Оптіма".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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