Додано: Нед 21 лип, 2019 11:23

... а по курсу думки сьогодні будуть?

- що нас чекає на наступному тижні?

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4