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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1578157915801581>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 194
вище 25.65
54%
104
25.55 - 25.6499
12%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:36

vitaliian ОФІЦІЙНІ дані імпорту-експорту в нашій країні річ абсолютно не інформативна. СПРАВЖНІ дані абсолютно інші. Уманський тепличний, DF Agro і інші працюють з повним завантаженням. Та й для продажу на ринках і вкіосках під домом (та й в багатьох супермаркетах) офіційного постачання не треба, за нал без дозволів і сертифікатів (без затримок і витрат на бюрократію) - саме то... Крім того, вирощувати огірки на чорноземах - це як по горобцях з САУ... Не заморочуйтеся Ви так ЦИМ, не варто.
П.С. Сьогодні біля 8.30 був в районі приміського вокзалу, тисячі молодих "горомадян" віком в районі 20 років вантажаться в електрички, маршрутки і 3,14здують за місто на відпочинок, навіть не заморочуючись виборами. Оце проблема :evil: , а не огірки... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови :?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:41

  Yuri_61 написав:в Чернобыльской зоне зафиксировали российские войска
как єто скажется на курсе

єто фейк или пруф?

в любом случае - они радиоактивны.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:46

  orest написав:П.С. Сьогодні біля 8.30 був в районі приміського вокзалу, тисячі молодих "горомадян" віком в районі 20 років вантажаться в електрички, маршрутки і 3,14здують за місто на відпочинок, навіть не заморочуючись виборами. Оце проблема :evil: , а не огірки... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови :?
може вони проголосували о 8 ? Я от вже "пгоголосував" :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:02

І трошки прогнозів.
Зміцнення курсу гривні створює девальваційні ризики https://dt.ua/ECONOMICS/zmicnennya-kurs ... 8058_.html
Обсяг розміщення ОВДП у національній валюті за січень—червень 2019 р. становив 121 млрд грн, що майже учетверо перевищує відповідний показник минулого року (33,5 млрд). Портфель нерезидентів за пів року зріс у десять разів: з 6,3 млрд грн до 64,4 млрд (станом на 11 липня 2019 р.). Зазначені процеси, сприяючи зміцненню курсу гривні на короткому часовому проміжку, створюють значні девальваційні ризики на майбутнє, які за силою впливу можуть значно перевищити отриманий ревальваційний ефект.
Про це у своїй статті для DT.UA пише Михайло Джус, завідувач відділу досліджень монетарного і валютного регулювання Експертно-аналітичного центру "Оптіма".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... а по курсу думки сьогодні будуть?
- що нас чекає на наступному тижні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый День.
Запорожье --ОКНА--25.90-26.05
Людей на участке для голосования было очень много.
Многих пожилых людей привезли дети на авто.

Всем Хорошего и Доброго ДНЯ.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... в будь-якому випадку, ми впевнено зробимо їх ще раз!
- Україна - понад усе!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 21 лип, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:46

  Долярчик написав:... а по курсу думки сьогодні будуть?
- що нас чекає на наступному тижні?
можемо трошки відрости, але скоріш за все - трошки вниз//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:48

  Долярчик написав:... в будь-якому випадку, ми впевнено зробимо їх ще раз!
- Україна - понад усе!


Уточните кого делать, этих, или еще тех ?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:48

  Долярчик написав:... в будь-якому випадку, ми впевнено зробимо їх ще раз!
Так, ну з вами все зрозуміло. :) А хто за кого голосує? Я - за голос! Сподіваюся, вони з Зе створять дійсно проєвропейську коаліцію//))
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