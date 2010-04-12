vitaliian ОФІЦІЙНІ дані імпорту-експорту в нашій країні річ абсолютно не інформативна. СПРАВЖНІ дані абсолютно інші. Уманський тепличний, DF Agro і інші працюють з повним завантаженням. Та й для продажу на ринках і вкіосках під домом (та й в багатьох супермаркетах) офіційного постачання не треба, за нал без дозволів і сертифікатів (без затримок і витрат на бюрократію) - саме то... Крім того, вирощувати огірки на чорноземах - це як по горобцях з САУ... Не заморочуйтеся Ви так ЦИМ, не варто. П.С. Сьогодні біля 8.30 був в районі приміського вокзалу, тисячі молодих "горомадян" віком в районі 20 років вантажаться в електрички, маршрутки і 3,14здують за місто на відпочинок, навіть не заморочуючись виборами. Оце проблема , а не огірки... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:П.С. Сьогодні біля 8.30 був в районі приміського вокзалу, тисячі молодих "горомадян" віком в районі 20 років вантажаться в електрички, маршрутки і 3,14здують за місто на відпочинок, навіть не заморочуючись виборами. Оце проблема , а не огірки... Хоча, може "зробимоїхщераз" отримають відро холодної води на задурманені успіхом голови
може вони проголосували о 8 ? Я от вже "пгоголосував"
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Зміцнення курсу гривні створює девальваційні ризикиhttps://dt.ua/ECONOMICS/zmicnennya-kurs ... 8058_.html Обсяг розміщення ОВДП у національній валюті за січень—червень 2019 р. становив 121 млрд грн, що майже учетверо перевищує відповідний показник минулого року (33,5 млрд). Портфель нерезидентів за пів року зріс у десять разів: з 6,3 млрд грн до 64,4 млрд (станом на 11 липня 2019 р.). Зазначені процеси, сприяючи зміцненню курсу гривні на короткому часовому проміжку, створюють значні девальваційні ризики на майбутнє, які за силою впливу можуть значно перевищити отриманий ревальваційний ефект. Про це у своїй статті для DT.UA пише Михайло Джус, завідувач відділу досліджень монетарного і валютного регулювання Експертно-аналітичного центру "Оптіма".
холява написав:Людей на участке для голосования было очень много. Многих пожилых людей привезли дети на авто.
У нас нормальная плотность Людей меньше чем было на президентских Но в очереди пришлось подождать кабинку. минуты 3 На машинах не видел, чтобы кого привозили = По курсу - 50/50 С одной стороны, надо выходить на бюджетные 29 С другой - и так цены выросли заметно Заявленная цель - таджетирование инфляции - требует дальнейшего понижения курса
холява написав:Людей на участке для голосования было очень много. Многих пожилых людей привезли дети на авто.
У нас нормальная плотность Людей меньше чем было на президентских Но в очереди пришлось подождать кабинку. минуты 3 На машинах не видел, чтобы кого привозили = По курсу - 50/50 С одной стороны, надо выходить на бюджетные 29 С другой - и так цены выросли заметно Заявленная цель - таджетирование инфляции - требует дальнейшего понижения курса
///....и я бы добавил к Вашим словам "понижение курса "--повышение цен.... )))))