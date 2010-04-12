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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1578157915801581

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 194
вище 25.65
54%
104
25.55 - 25.6499
12%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.

Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.

Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?
Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?

Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  curiousobro написав:Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

... таки просто вибиваєте стілець з-під мої ніг.... :P :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:05

  vitaliian написав:......
***
Если у нас стоимость валюты упадёт вдвое этого никто не заметит.
.....

Ну это Вы сильно!
Если курс станет 50 вместо 26 все заметят моментально.
Или я неправильно понял и Вы не о стоимости по отношению к доллару, а о стоимости заимствования?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:19

  ЧИА написав:.....
Заявленная цель - таджетирование инфляции - требует дальнейшего понижения курса

:?:
С какой радости? :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:22

  curiousobro написав:......
Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

По-моему, Вы несколько преувеличиваете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 1578157915801581
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