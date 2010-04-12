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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лип, 2019 12:45
somilitark написав:
такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.
Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.
Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?
Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?
Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд
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Додано: Нед 21 лип, 2019 13:05
vitaliian написав:
......
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Если у нас стоимость валюты упадёт вдвое этого никто не заметит.
.....
Ну это Вы сильно!
Если курс станет 50 вместо 26 все заметят моментально.
Или я неправильно понял и Вы не о стоимости по отношению к доллару, а о стоимости заимствования?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 13:22
curiousobro написав:
......
Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд
По-моему, Вы несколько преувеличиваете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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