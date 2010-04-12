Додано: Нед 21 лип, 2019 15:16

curiousobro написав: somilitark написав: такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года. такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.

Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.



Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?

Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?



Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

В чём-то вы правы,вот вам свеженький пример,закрылся на районе посудный магазин,он там был всю мою сознательную жизнь,при совке его зачали и он благополучно пережил все кризисы независимости,только исторического подъёма зарплат в долларах не перенёс,вы наверное ответите,что зачем та посуда,все же питаются в Макдональдсах и на заправках,и прочих ресторанах,зачем посуда,плюс многие ушли в онлайн,купить чашку или тарелку с вилкой намного легче из Чины.На этом волшебном месте открылась "национальная лотерея",видимо для гурмана либо, просадить заначку и пообщаться с космосом, после распития халявного палёного алкоголяПочему-то парикмахерские закрываются,наверное тоже в онлайн перешли,магазины игрушек навернулись,наверное детям дают играться тем что нашли в огороде.Кафе закрываются,наверное в онлайн перешли или в супермаркеты.Спортзал закрылся,ну да зачем те велодорожки и гантели,ведь Виталя в каждом дворе прикрутил тренажёры,плюс лето на дворе,можно не бояться навернуться на снегу и шею скрутить.Вам видимо максимум лет 26-28,вы судите из своего юношеского восприятия мира,а вам скажу одну вещь,природа всех заколоченных досок в одном:это реальное обнищание населения и массовый выезд за кордон.Коммуналочкой,европейскими ценами на лекарства и на продукты вымыли у населения интерес не только к валюте,но и к развлечениям,или сейчас скажете,что зачем ехать например оздоравливаться на море или в горы,зашёл в инет,загуглил курорт,прошёлся виртуально и всё,программу отдыха выполнил)))На счёт реальных зарплат,встретили знакомую,она работает в маленьком городке в Форе кассиром,говорит з.п. от 5300 до 5500,смены по 13 часов,час обеда,работают 2 дня через 2,я говорю,а чего вы ушли с АТБ,ведь там пишут 7 кассиру,она грит: на заборах тоже много чего пишут,а в реальности вешают недостачи и будь здоров,везде платят одинаково.А МВФ беспокоится по поводу растущих доходов населения,да,только пусть у него лучше будут вопросы к наглой и циничной пропаганде и совести статистов,если так всё отлично,то почему ни один карательный орган в этом году не может собрать план доходов ив сборов???По курсу,думаю ничего не поменяется,будем упираться головой в 26,до новых толчков в виде например смены главы НБУ или прочих фосмажоров.