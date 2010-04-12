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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1579158015811582>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 194
вище 25.65
54%
104
25.55 - 25.6499
12%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.

Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.

Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?
Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?

Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  curiousobro написав:Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

... таки просто вибиваєте стілець з-під мої ніг.... :P :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:05

  vitaliian написав:......
***
Если у нас стоимость валюты упадёт вдвое этого никто не заметит.
.....

Ну это Вы сильно!
Если курс станет 50 вместо 26 все заметят моментально.
Или я неправильно понял и Вы не о стоимости по отношению к доллару, а о стоимости заимствования?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:19

  ЧИА написав:.....
Заявленная цель - таджетирование инфляции - требует дальнейшего понижения курса

:?:
С какой радости? :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:22

  curiousobro написав:......
Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

По-моему, Вы несколько преувеличиваете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:16

  curiousobro написав:
  somilitark написав:такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.

Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.

Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?
Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?

Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

В чём-то вы правы,вот вам свеженький пример,закрылся на районе посудный магазин,он там был всю мою сознательную жизнь,при совке его зачали и он благополучно пережил все кризисы независимости,только исторического подъёма зарплат в долларах не перенёс,вы наверное ответите,что зачем та посуда,все же питаются в Макдональдсах и на заправках,и прочих ресторанах,зачем посуда,плюс многие ушли в онлайн,купить чашку или тарелку с вилкой намного легче из Чины.
На этом волшебном месте открылась "национальная лотерея",видимо для гурмана либо, просадить заначку и пообщаться с космосом, после распития халявного палёного алкоголя :lol:
Почему-то парикмахерские закрываются,наверное тоже в онлайн перешли,магазины игрушек навернулись,наверное детям дают играться тем что нашли в огороде.
Кафе закрываются,наверное в онлайн перешли или в супермаркеты.Спортзал закрылся,ну да зачем те велодорожки и гантели,ведь Виталя в каждом дворе прикрутил тренажёры,плюс лето на дворе,можно не бояться навернуться на снегу и шею скрутить.
Вам видимо максимум лет 26-28,вы судите из своего юношеского восприятия мира,а вам скажу одну вещь,природа всех заколоченных досок в одном:это реальное обнищание населения и массовый выезд за кордон.
Коммуналочкой,европейскими ценами на лекарства и на продукты вымыли у населения интерес не только к валюте,но и к развлечениям,или сейчас скажете,что зачем ехать например оздоравливаться на море или в горы,зашёл в инет,загуглил курорт,прошёлся виртуально и всё,программу отдыха выполнил)))
На счёт реальных зарплат,встретили знакомую,она работает в маленьком городке в Форе кассиром,говорит з.п. от 5300 до 5500,смены по 13 часов,час обеда,работают 2 дня через 2,я говорю,а чего вы ушли с АТБ,ведь там пишут 7 кассиру,она грит: на заборах тоже много чего пишут,а в реальности вешают недостачи и будь здоров,везде платят одинаково.
А МВФ беспокоится по поводу растущих доходов населения,да,только пусть у него лучше будут вопросы к наглой и циничной пропаганде и совести статистов,если так всё отлично,то почему ни один карательный орган в этом году не может собрать план доходов ив сборов???
По курсу,думаю ничего не поменяется,будем упираться головой в 26,до новых толчков в виде например смены главы НБУ или прочих фосмажоров.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:43

"перший - пішов" ©

... плюсую Сомику - правду-матку(як завжди) рубає!

... а у нас в місті Лева, недалеко мого будинку, НА ДИВО, закрили одну з нанадцяти лотерей, зробили там ремонт і в'їхала туди /родинна ковбаска/...
- дрібничка, а приємно.... - маленька, але Зе-перемога!

- хоча, краще б заїхав туди я, чи ще якийсь дрібний підприємець, ніж "мережева сітка магазинів"..... (гігантів) :(
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:52

Помидоры по 50 гривен в разгар сезона. Гиперинфлец. Тарьте золото и серебро.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:02

  hxbbgaf написав:Помидоры по 50 гривен в разгар сезона. Гиперинфлец. Тарьте золото и серебро.

Возле дома АТБ и Варус - Так нет помидор вообще! В феврале были дешевле и выбор больше :mrgreen:
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:18

  THB написав:
  hxbbgaf написав:Помидоры по 50 гривен в разгар сезона. Гиперинфлец. Тарьте золото и серебро.

Возле дома АТБ и Варус - [u]Так нет помидор вообще![/u] В феврале были дешевле и выбор больше :mrgreen:

Что бы не травмировать психику трудящихся,в моменты кардинального замедления инфляции,некоторые операторы рынка просто не берут позиции "для богатых". 8)

А гордость правительства куриные яйца уже по 15 и выше.
Хотя статисты уже отчитались,что куриные яйца рухнули и они это отобразили в индексе инфляции.
Картоха по акции в АТБ,по 17,обычная цена 20.
Наверное скоро будет хлеб по акции,тоже к 20-ке приближается.
Мол побалуйте себя злаковым деликатесиком((((
Один ПЕСик отменил госрегулирование цен,вот это было "мудро",когда весь рынок в лапах нескольких монстров за это надо наказывать,как за госизмену.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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