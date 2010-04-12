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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1579158015811582

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 194
вище 25.65
54%
104
25.55 - 25.6499
12%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:21

  hxbbgaf написав:Помидоры по 50 гривен в разгар сезона. Гиперинфлец. Тарьте золото и серебро.

золото ну можно, по 10 грамм слитки банковские на 10% от всех доходов не больше
а серебо - ну насмешили
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:21

всі же визначилися кому вірити, МБ чи наліку? перший закрився на перспективу рижика, а другий як мінімум під відкат :roll: конфуз ...
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что там с возмещением НДС,у Бутусова была табличка выполнения бюджета,там на начало 17-го числа,возмещение вроде было чуть больше 1-го ярда,нашёл 1.347 ярда.
Да скорость впечатляет,или они не будут возмещать,скажут приходите когда-то потом?)
Мне понравилась Маркарова,мол говорит:мы думали ставку снизят на 2%,нам было бы дешевле привлекать ресурсы,она дуркует или серьёзно так думает?
Были аукционы,когда под 19% ничего не могли наколядовать,вопрос не только в ставке,но и в желающих такого мёда.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 1579158015811582
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