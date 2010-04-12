Додано: Нед 21 лип, 2019 16:33

А что там с возмещением НДС,у Бутусова была табличка выполнения бюджета,там на начало 17-го числа,возмещение вроде было чуть больше 1-го ярда,нашёл 1.347 ярда.

Да скорость впечатляет,или они не будут возмещать,скажут приходите когда-то потом?)

Мне понравилась Маркарова,мол говорит:мы думали ставку снизят на 2%,нам было бы дешевле привлекать ресурсы,она дуркует или серьёзно так думает?

Были аукционы,когда под 19% ничего не могли наколядовать,вопрос не только в ставке,но и в желающих такого мёда.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.