золото ну можно, по 10 грамм слитки банковские на 10% от всех доходов не больше
а серебо - ну насмешили
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лип, 2019 16:21
Додано: Нед 21 лип, 2019 16:21
всі же визначилися кому вірити, МБ чи наліку? перший закрився на перспективу рижика, а другий як мінімум під відкат конфуз ...
#noFOMO
Додано: Нед 21 лип, 2019 16:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что там с возмещением НДС,у Бутусова была табличка выполнения бюджета,там на начало 17-го числа,возмещение вроде было чуть больше 1-го ярда,нашёл 1.347 ярда.
Да скорость впечатляет,или они не будут возмещать,скажут приходите когда-то потом?)
Мне понравилась Маркарова,мол говорит:мы думали ставку снизят на 2%,нам было бы дешевле привлекать ресурсы,она дуркует или серьёзно так думает?
Были аукционы,когда под 19% ничего не могли наколядовать,вопрос не только в ставке,но и в желающих такого мёда.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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