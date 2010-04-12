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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 лип, 2019 16:53
сегодня ПДВ налили 455,8 млн гривень.
С начала месяца 3,380 млрд
Минфин до сих пор не опубликовал выполнение бюджета за 1 полугодие.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 24 лип, 2019 16:56
Думаю, седня для многих был очередной шок.
Я тоже удивился, если честно.
Такое правление ОВГЗ, мабуть, уже и перебор.
Но то таке...
Если заманят летние выходы наших рантье еще на год - Умнички.
К этому пока все идет.
Будем поглядеть!
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:09
Данные на 25 июля прошлого года
Станом на 24 липня українські аграрії зібрали ранніх зернових та зернобобових культур з площі 7,2 млн га або 74% до прогнозу. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Повідомляється, що намолочено 26,1 млн тонн зерна нового врожаю, з яких зібрано:
• пшениці – 18,9 млн тонн з площі 4,9 млн га або 74% до прогнозу при врожайності 38,5 ц/га;
• ячменю – 6,5 млн тонн з площі 2,0 млн га або 79% до прогнозу при врожайності 32,8 ц/га;
• гороху – 553 тис. тонн з площі 244 тис. га або 86% до прогнозу при врожайності 22,7 ц/га;
• жита – 71 тис. тонн з площі 27 тис. га або 24% до прогнозу при врожайності 25,8 ц/га;
• вівса – 39 тис. тонн з площі 17 тис. га або 9% до прогнозу при врожайності 23,6 ц/га.
Крім того, озимого ріпаку зібрано 2,8 млн тонн з площі 1,1 млн га або 89% до прогнозу при врожайності 24,4 ц/га.
Зокрема, станом на 25 липня намолочено 20 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 6,3 млн га при врожайності 31,9 центнерів з гектара. Це становить 65% урожаю до прогнозу Мінагрополітики на 2018 рік.
Зокрема, намолочено:
озимої пшениці - 15 млн тонн з 4,4 млн га (70%) при врожайності 34,2 ц/га;
ярої пшениці - 37 тис. тонн з 16 тис. га (9%) при врожайності 23,0 ц/га;
озимого ячменю - 2,9 млн тонн з 816 тис. га (99%) при врожайності 35,1 ц/га;
ярого ячменю - 1,3 млн тонн з 628 тис. га (41%) при врожайності 19,9 ц/га;
гороху - 541 тис. тонн з 319 тис. га (75%) при врожайності 17,0 ц/га.
Крім того, аграрії намолотили 67 тис. тонн жита з 27,5 тис. га (19%) при врожайності 24,5 ц/га та 16 тис. тонн вівса з 9,3 тис. га (5%) до прогнозу при врожайності 17,5 ц/га.
Також зібрано 2,3 млн тонн озимого ріпаку з 902 тис. га (92%) при врожайності 25,8 ц/га та 11 тис. тонн ярого ріпаку з 7,5 тис. га (14%) до прогнозу при врожайності 15,0 ц/га.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Сер 24 лип, 2019 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:16
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару
Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года.
Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook).
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Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:
2019 год – 28,68 грн/доллар,
2020 год – 29,96 грн/доллар,
2021 год – 30,55 грн/доллар,
2022 год – 31,01 грн/доллар,
2023 год – 31,47 грн/доллар,
2024 год – 31,94 грн/доллар.
__________________________________________________________
От себя: Вы согласны с этим бредом?
я - нет!
там какие то неучи сидят в этом МВФ, не знают наших местных особенностей
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Yuri_61
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:43
Думаю, никто не будет спорить с тем, что ключевым событием для мирового финансового рынка на этой неделе станет заседание ЕЦБ, которое пройдет в четверг. Интрига в том, что сейчас между основными центральными банками появился некий соревновательный элемент по смягчению монетарной политики. Все собираются что-то делать для стимулирования экономики, вопрос в скорости принятия решений и их технической составляющей.
Еще одна цель, о которой не принято говорить в центробанках — таргетирование валютного курса. ЕЦБ заседает первым, 25 июля, затем на следующей неделе пройдет заседание FOMC. Пока общий консенсус достаточно спокоен: ЕЦБ менять ставку не будет, но обозначит тайминг смягчения. ФРС снизит на 25 б.п. Однако уже сейчас появилось мнение (30% финансистов, опрос Bloomberg), что ЕЦБ пойдет на опережение и снизит ставку на 10 б.п.
Напомню, что у ЕЦБ есть три разных ставки DF, MRO, MLF — депозитная, основная по операциям с банками и ставка овернайт. Первая уже находится "ниже плинтуса" на уровне минус 40 б.п., вторая — нулевая, а третья – 0.25 б.п. Двигать вниз депозитную ставку нет никакого смысла, за последние три года объем средств паркуемых в ЕЦБ на депозит под минус 40 б.п. только вырос (с 200 млрд. евро до 550 млрд). ЕЦБ может загнать в отрицательную зону основную ставку MRO, однако это увеличит проблемы банков. А вот символически снизить ставку овернайт на 10 б.п. они вполне могут.
Данный шаг покажет их решительность, даст сильный сигнал рынку и точно не усилит единую европейскую валюту. Итак, ждем сюрприза от ЕЦБ.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 18:15
Разговор двух валютчиков:
Чаво падаем-то?Вроде аграрии неплохо себя чухають....
Погода мешает урожай собирать...
А покупать зелень больше некому?
Та утож!
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Додано: Сер 24 лип, 2019 18:28
starsn написав:
.... это сильно контрастирует с всеобщим оптимизмом. Правда мы помни поход к 40, а потом обратно к 21.)
Тогда поход к 40 был на панике и я писал, что это необоснованно и ненадолго, просто залёт.
Сегодня это может произойти на постоянку. Причём достаточно легко.
Надеюсь, этого удастся избежать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 18:31
yuri_m написав:
По сути-то сейчас просто идет переток гривна/валюта в одну сторону, а потом будет в другую. Вроде бы не должно отразиться на курсе, баланс-то тот же.
Вроде да. Но на самом деле нет.
Рисуется "виртуальная" валюта из неоткуда, хотя реально её не прибавляется.
Когда пойдут выплаты и отток - то всем не хватит.
Можно нарисовать курс па8, или 1к1 - так что, у нас долларов в системе прибавится?
Я шарю
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Додано: Сер 24 лип, 2019 18:57
Вкладчик1234 написав:
Можно нарисовать курс па8, или 1к1 - так что, у нас долларов в системе прибавится?
Пирамида ОВГЗешек пока это прекрасно позволяет.
Если сработает в перспективе - я первый поклон сделаю...
Советники сто процентов грамотные, лишь бы на полпути не бросили.
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