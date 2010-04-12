Думаю, никто не будет спорить с тем, что ключевым событием для мирового финансового рынка на этой неделе станет заседание ЕЦБ, которое пройдет в четверг. Интрига в том, что сейчас между основными центральными банками появился некий соревновательный элемент по смягчению монетарной политики. Все собираются что-то делать для стимулирования экономики, вопрос в скорости принятия решений и их технической составляющей.



Еще одна цель, о которой не принято говорить в центробанках — таргетирование валютного курса. ЕЦБ заседает первым, 25 июля, затем на следующей неделе пройдет заседание FOMC. Пока общий консенсус достаточно спокоен: ЕЦБ менять ставку не будет, но обозначит тайминг смягчения. ФРС снизит на 25 б.п. Однако уже сейчас появилось мнение (30% финансистов, опрос Bloomberg), что ЕЦБ пойдет на опережение и снизит ставку на 10 б.п.



Напомню, что у ЕЦБ есть три разных ставки DF, MRO, MLF — депозитная, основная по операциям с банками и ставка овернайт. Первая уже находится "ниже плинтуса" на уровне минус 40 б.п., вторая — нулевая, а третья – 0.25 б.п. Двигать вниз депозитную ставку нет никакого смысла, за последние три года объем средств паркуемых в ЕЦБ на депозит под минус 40 б.п. только вырос (с 200 млрд. евро до 550 млрд). ЕЦБ может загнать в отрицательную зону основную ставку MRO, однако это увеличит проблемы банков. А вот символически снизить ставку овернайт на 10 б.п. они вполне могут.



Данный шаг покажет их решительность, даст сильный сигнал рынку и точно не усилит единую европейскую валюту. Итак, ждем сюрприза от ЕЦБ.