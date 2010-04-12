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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1601160216031604>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 208
вище 25.65
54%
112
25.55 - 25.6499
12%
24
25.45 - 25.5499
8%
16
25.40 - 25.4499
8%
16
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
13%
26
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Kravec_5 написав:Может кто-то объяснить, почему интерес нерезидентов к овгз появился только сейчас, а не в январе 2018, когда учётная ставка была уже довольно высокой?

В начале 18 он тоже проявился, но тогда сыграли в короткую. Именно этим объясняется прошлогоднее начало осеннего роста летом. Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:06

  lwa написав:
  Yuri_61 написав:
  lwa написав:Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит: 2019 год - 28,68 грн/доллар
грош цена прогнозам МВФ
эти прогнозы все мимо
ваши прогнозы ценнее ?
Не вы ли задавали вопросы про сумму гарантирования в банке ? Не вы ли задавали вопросы как купить валюту в приват 24 ? Исходя из вышеизложенного думаю ваша компетенция значительно выше чем у специалистов мвф :D

А вы думаете, в МВФ сидят мировые топ-экономисты, считающие прогнозы на суперкомпьютерах?
Обычные чиновники. Тем более, что Украина для них на ...надцатом месте
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.


ну і ClearStream НБУ підігнав..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:39

на вихідних задавав питання МБ чи налік? ... вийшло очевидніше, МБ поводир, а теорія фундаменталістів про маніпульне укріплення регулятором перед виборами не зайшла, імхо, просто налік був занадто накрученим, ... із точки зору ТА зараз важливо => чи на тесті річного дна отримаємо пінцет? або дохлий кіт, тоді на оновленні дна тест рівнів 25 та 24,7 :roll:
... цікаво ще чи буде на гривні повторення нещодавніх сценаріїв, що відіграли на інших валютах європейських країн (Польша, Чехія, Угорщина, Хорватія), там були укріплення 20%, потім відкат на 10%, ... тобто в наших реаліях до 23, а потім відкат до 26, якщо в світі ще рік буде зберігатися бича тенденція, то час ще є 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:44

  greenozon написав:
  Сибарит написав:Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.


ну і ClearStream НБУ підігнав..

Так, будь він не ладний, недооцінив я його, точніше часовий лаг не врахував.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:45

  Сибарит написав:В начале 18 он тоже проявился, но тогда сыграли в короткую. Именно этим объясняется прошлогоднее начало осеннего роста летом. Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.

если можно, то подробнее, в чем суть игры ? там же комиссии разные на этих облигациях. Или они сугубо на курсе валют тогда заработали ? сейчас льют по 25,5 а откупать по 28 будут ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:46

  Сибарит написав:
  Kravec_5 написав:Может кто-то объяснить, почему интерес нерезидентов к овгз появился только сейчас, а не в январе 2018, когда учётная ставка была уже довольно высокой?

В начале 18 он тоже проявился, но тогда сыграли в короткую. Именно этим объясняется прошлогоднее начало осеннего роста летом. Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.

Серйозна гра призведе до сейозгого фіксингу.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нас либо окончательно приняли в цивилизацию и таки поставили нам Зе , США наконец-то не словом, а делом взялись за Украину как пример для РФ , что бы сделать из Украины пример хорошей жизни для РФ - как утверждают некоторые, либо же Зе это пшик ... ну блин готовились же, по времени слуга народа
Премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале «1+1» 16 ноября 2015 года .
Предвыборная компания длинной 3,5 года ! и при этом успешная , долгий фронт планирования или как сказать долго играющий план . Кто стоит за ЗЕ для нас так и останется загадкой ... Хотя посмотрим кто подержит нас не словом на делом . Спишут ли нам долги "за красивые глаза" или еще какой "план Маршала " нам предложат ... Хотя могут и постричь в очередной раз ... вот по этому очень интересно посмотреть в Раде новый сезон СН , но уже в живую ... пока радуют каждый день новым выпуском СН то 5 минут то 1,5 часа ... Уволить можно всех ... но кого брать вместо ? И как реформировать Судебную систему там сложно выгнать просто так - "пиши заявление" .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:06

  Сибарит написав:
  Kravec_5 написав:Может кто-то объяснить, почему интерес нерезидентов к овгз появился только сейчас, а не в январе 2018, когда учётная ставка была уже довольно высокой?

В начале 18 он тоже проявился, но тогда сыграли в короткую. Именно этим объясняется прошлогоднее начало осеннего роста летом. Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.

Я думаю, львиная доля там легализирующий награбленное с привата беня. По крайней мере, с него все началось, а потом может, и мухи-повторюхи подтянулись.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:10

  SILVER_UA написав:
  Сибарит написав:В начале 18 он тоже проявился, но тогда сыграли в короткую. Именно этим объясняется прошлогоднее начало осеннего роста летом. Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.

если можно, то подробнее, в чем суть игры ? там же комиссии разные на этих облигациях. Или они сугубо на курсе валют тогда заработали ? сейчас льют по 25,5 а откупать по 28 будут ?


Что им те комиссии когда они на миллионных суммах заработали 20++% годовых в долларах

  yama написав:нас либо окончательно приняли в цивилизацию и таки поставили нам Зе , США наконец-то не словом, а делом взялись за Украину как пример для РФ , что бы сделать из Украины пример хорошей жизни для РФ - как утверждают некоторые, либо же Зе это пшик ... ну блин готовились же, по времени слуга народа
Премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале «1+1» 16 ноября 2015 года .
Предвыборная компания длинной 3,5 года ! и при этом успешная , долгий фронт планирования или как сказать долго играющий план . Кто стоит за ЗЕ для нас так и останется загадкой ... Хотя посмотрим кто подержит нас не словом на делом . Спишут ли нам долги "за красивые глаза" или еще какой "план Маршала " нам предложат ... Хотя могут и постричь в очередной раз ... вот по этому очень интересно посмотреть в Раде новый сезон СН , но уже в живую ... пока радуют каждый день новым выпуском СН то 5 минут то 1,5 часа ... Уволить можно всех ... но кого брать вместо ? И как реформировать Судебную систему там сложно выгнать просто так - "пиши заявление" .


А ничего что Зеленский является одним из фигурантов уголовного производства в США, собственно потому никто из западной верхушки не особо спешит с ним встречаться. Не говоря уже о том что "советы" что Волкера что Тейлора пропускаются мимо ушей.
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