Додано: Сер 24 лип, 2019 22:55

Премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале «1+1» 16 ноября 2015 года .

нас либо окончательно приняли в цивилизацию и таки поставили нам Зе , США наконец-то не словом, а делом взялись за Украину как пример для РФ , что бы сделать из Украины пример хорошей жизни для РФ - как утверждают некоторые, либо же Зе это пшик ... ну блин готовились же, по времени слуга народаПредвыборная компания длинной 3,5 года ! и при этом успешная , долгий фронт планирования или как сказать долго играющий план . Кто стоит за ЗЕ для нас так и останется загадкой ... Хотя посмотрим кто подержит нас не словом на делом . Спишут ли нам долги "за красивые глаза" или еще какой "план Маршала " нам предложат ... Хотя могут и постричь в очередной раз ... вот по этому очень интересно посмотреть в Раде новый сезон СН , но уже в живую ... пока радуют каждый день новым выпуском СН то 5 минут то 1,5 часа ... Уволить можно всех ... но кого брать вместо ? И как реформировать Судебную систему там сложно выгнать просто так - "пиши заявление" .