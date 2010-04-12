В начале 18 он тоже проявился, но тогда сыграли в короткую. Именно этим объясняется прошлогоднее начало осеннего роста летом. Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В начале 18 он тоже проявился, но тогда сыграли в короткую. Именно этим объясняется прошлогоднее начало осеннего роста летом. Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:06
А вы думаете, в МВФ сидят мировые топ-экономисты, считающие прогнозы на суперкомпьютерах?
Обычные чиновники. Тем более, что Украина для них на ...надцатом месте
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Додано: Сер 24 лип, 2019 22:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну і ClearStream НБУ підігнав..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:39
на вихідних задавав питання МБ чи налік? ... вийшло очевидніше, МБ поводир, а теорія фундаменталістів про маніпульне укріплення регулятором перед виборами не зайшла, імхо, просто налік був занадто накрученим, ... із точки зору ТА зараз важливо => чи на тесті річного дна отримаємо пінцет? або дохлий кіт, тоді на оновленні дна тест рівнів 25 та 24,7
... цікаво ще чи буде на гривні повторення нещодавніх сценаріїв, що відіграли на інших валютах європейських країн (Польша, Чехія, Угорщина, Хорватія), там були укріплення 20%, потім відкат на 10%, ... тобто в наших реаліях до 23, а потім відкат до 26, якщо в світі ще рік буде зберігатися бича тенденція, то час ще є
#noFOMO
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:44
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:45
если можно, то подробнее, в чем суть игры ? там же комиссии разные на этих облигациях. Или они сугубо на курсе валют тогда заработали ? сейчас льют по 25,5 а откупать по 28 будут ?
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:46
Серйозна гра призведе до сейозгого фіксингу.
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
нас либо окончательно приняли в цивилизацию и таки поставили нам Зе , США наконец-то не словом, а делом взялись за Украину как пример для РФ , что бы сделать из Украины пример хорошей жизни для РФ - как утверждают некоторые, либо же Зе это пшик ... ну блин готовились же, по времени слуга народа
Предвыборная компания длинной 3,5 года ! и при этом успешная , долгий фронт планирования или как сказать долго играющий план . Кто стоит за ЗЕ для нас так и останется загадкой ... Хотя посмотрим кто подержит нас не словом на делом . Спишут ли нам долги "за красивые глаза" или еще какой "план Маршала " нам предложат ... Хотя могут и постричь в очередной раз ... вот по этому очень интересно посмотреть в Раде новый сезон СН , но уже в живую ... пока радуют каждый день новым выпуском СН то 5 минут то 1,5 часа ... Уволить можно всех ... но кого брать вместо ? И как реформировать Судебную систему там сложно выгнать просто так - "пиши заявление" .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 24 лип, 2019 23:06
Я думаю, львиная доля там легализирующий награбленное с привата беня. По крайней мере, с него все началось, а потом может, и мухи-повторюхи подтянулись.
Додано: Чет 25 лип, 2019 00:10
Что им те комиссии когда они на миллионных суммах заработали 20++% годовых в долларах
А ничего что Зеленский является одним из фигурантов уголовного производства в США, собственно потому никто из западной верхушки не особо спешит с ним встречаться. Не говоря уже о том что "советы" что Волкера что Тейлора пропускаются мимо ушей.
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