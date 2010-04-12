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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1611161216131614>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 211
вище 25.65
53%
112
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
8%
16
25.40 - 25.4499
8%
17
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно откроют ли рынок земли и будет ли амнистия капитала? А вот пирамидка ОВГЗ рано или поздно схлопнеться-и заплатят за это обычные граждане)Ниже 25 все равно не уйдем. Это бетон.
Kosmolot55
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:13

  vitaliian написав:евро падает а банки не спешат менять курс продажи на табло

Более того, что тазик онлайн повысил только евро с 55 на 60 :mrgreen:
та же Альфа сливает только бакс
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:15

... за крок до перевороту думок © ч. 2

  karter2018 написав:Долярчик
Ось який раз читаю ваші райдужно-оптимістичні дописи і прям заходжусь від захвату,що є в 'неньці' свої Нострадамуси-Ванги і Сороси в одному тілі.Тільки одне непокоїть - ви не забудьте,будь ласка,крапнути пару рядків про свої врожаї із депожитності коли ціна за $ чи Є за невеликий проміжок часу стане х1,5 - х2.А ще краще,шепніть по секрету всім - за пів року,місяць,тиждень до настання цієї події.

... Ви аж зареєструвались, щоб прокоментувати/запитати мене :mrgreen:

- то ж по питанню:
- а що Вам ще "шептати", якщо я на 70% у гривні на НЕрозривних депо до наступної весни/літа! :idea: :P
... тож все буде Зе!- ой, тобто добре! (особливо через рік - три-п'ять....)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:22

  Kosmolot55 написав:Интересно откроют ли рынок земли и будет ли амнистия капитала? А вот пирамидка ОВГЗ рано или поздно схлопнеться-и заплатят за это обычные граждане)Ниже 25 все равно не уйдем. Это бетон.


Я бы лично посдержанее был бы насчет "бетон".
Сам думал что 27-26.5 - то бетон. Оказалось ниже на 1 - 1.5.
Если так будет продолажаться (даже если будет фиксинг и повышение курса на пару месяцев), но будут хоть какие-то полезные реформы - то в следующем году уровень "бетонного дна" может быть и гораздо ниже 25...
Вчера здесь выкладывали график торгового баланса - не все так там катастрофично.....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 25 лип, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:22

  SILVER_UA написав:
  vitaliian написав:евро падает а банки не спешат менять курс продажи на табло

Более того, что тазик онлайн повысил только евро с 55 на 60 :mrgreen:
та же Альфа сливает только бакс

бакс сливает много кто конкорд по 58 тас по 55 рада по 56 это только онлайн
конкорд и евро сливает по 50 (хотя у него постоянно был выше ценник чем у таса на 10-15 коп)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:37

  zzzzzz написав:Власники єврооблігацій виграли в суді Лондона проти Приватбанку. Прийдеться їм платити

Про арештований російський танкер в Ізмаілі теж усі вже в курсі?
Чи це такий собі фактор?
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:42

  Сибарит написав:
  Kravec_5 написав:Может кто-то объяснить, почему интерес нерезидентов к овгз появился только сейчас, а не в январе 2018, когда учётная ставка была уже довольно высокой?

В начале 18 он тоже проявился, но тогда сыграли в короткую. Именно этим объясняется прошлогоднее начало осеннего роста летом. Получилось. Понравилось. Теперь пытаются играть серьезнее.


Думаю инвесторы увидели положительный сигнал в том, что на парламентских выборах
весомое большинство получила пропрезидентская сила. И тем самым укрепилась вертикаль власти и надежды на стабильность и укрепление в стране. И этот факт сыграл только сейчас.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:55

налили сегодня 2131 млн.грн. НДС
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:01

  KirillT8 написав:Думаю инвесторы увидели положительный сигнал в том, что на парламентских выборах
весомое большинство получила пропрезидентская сила. И тем самым укрепилась вертикаль власти и надежды на стабильность и укрепление в стране. И этот факт сыграл только сейчас.

Они же думают, что сразу будет всё так, как у них в развитых демократиях.Ох и наивные эти буржуи! :mrgreen: У нас же когда вся власть в одних руках, то на выходе может быть только полная задница! Или стране, или среднему классу и коммерсам. Сейчас эйфория схлынет, пойдут первые реальные дела в экономике - вот тогда они и прозреют.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я думаю, что банки специально завысили курс евро в кассах как раз из-за заседания. По результатам которого можно сказать, что этого шаг с их стороны стал оправданным. На межбанке евро прибавил более 10 коп. До завтрашнего утра может еще укрепиться.
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