karter2018 написав:Долярчик Ось який раз читаю ваші райдужно-оптимістичні дописи і прям заходжусь від захвату,що є в 'неньці' свої Нострадамуси-Ванги і Сороси в одному тілі.Тільки одне непокоїть - ви не забудьте,будь ласка,крапнути пару рядків про свої врожаї із депожитності коли ціна за $ чи Є за невеликий проміжок часу стане х1,5 - х2.А ще краще,шепніть по секрету всім - за пів року,місяць,тиждень до настання цієї події.
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- то ж по питанню: - а що Вам ще "шептати", якщо я на 70% у гривні на НЕрозривних депо до наступної весни/літа! ... тож все буде Зе!- ой, тобто добре! (особливо через рік - три-п'ять....)
karter2018 написав:Долярчик Ось який раз читаю ваші райдужно-оптимістичні дописи і прям заходжусь від захвату,що є в 'неньці' свої Нострадамуси-Ванги і Сороси в одному тілі.Тільки одне непокоїть - ви не забудьте,будь ласка,крапнути пару рядків про свої врожаї із депожитності коли ціна за $ чи Є за невеликий проміжок часу стане х1,5 - х2.А ще краще,шепніть по секрету всім - за пів року,місяць,тиждень до настання цієї події.
... Ви аж зареєструвались, щоб прокоментувати/запитати мене
- то ж по питанню: - а що Вам ще "шептати", якщо я на 70% у гривні на НЕрозривних депо до наступної весни/літа! ... тож все буде Зе!- ой, тобто добре! (особливо через рік - три-п'ять....)
Ось він, справжній екстремал, авантюрист на гілці
Може це робота така? Писати можна що завгодно. .. Російських моряків відпустили. Схоже на договорняк...
НБУ купил вплюты на 3,167 млрд.грн это примерно 124 млн $
За вчера обьем гривневых овгз вырос на 6,7 млрд.грн Нерезы купили 4,3 млрд На сегодня портфель нерезов достиг 73 млрд.
Вы меня удивляете) Зашло шальных дол на 4,3 млрд, а НБУ выкупил только 3,2. А как там с выходом будет,а выход то будет поболее, чем заход, полеты на луну?)) Вы же сами писали, что НБУ нужно более агрессивно покупать, вот они почитали валютную ветку и решили, наконец, действовать по уму)) Гривен то у НБУ неограничено, в отличии от валюты)
Востаннє редагувалось starsn в Чет 25 лип, 2019 16:33, всього редагувалось 1 раз.
athena1 написав:.. Російських моряків відпустили. Схоже на договорняк...
да ну нах ? ви пять хвилин тому мені покращили настрій і знову його погіршили ще більше ніж до того
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
По Приватовским бондам. Общая сумма ниже чем я написал ранее. Всего 335 млн.долларов плюс проценты за 3 года еще около 75 млн, итого примерно 400-420 млн. Решение суда засекречено. Из того что известно, не всем держателям будут платить. Будут проверять когда куплены бумаги и кто был ранее их владельцем, на предмет выявления связи с бывшим владельцем.
Лондонський арбітражний суд своє рішення залишив засекреченим, тому відомо лише, що банку таки доведеться щось заплатити, а також те, що не всі тримачі облігацій можуть претендувати на однакові виплати. Більше всього шансів на компенсацію мають ті тримачі, які купили цінні папери до 14 червня 2019 року, повідомлять про це компанії Madison Pacific Trust до 13 серпня, та до яких не буде зауважень у юридичного консультанта Приватбанку. Так що схоже, що Приватбанк трохи зможе зекономити на виплатах, і йому доведеться гасити не усі 335 млн доларів з відсотками.