Василь-Рівне ...чого чекати, давай фото своєї халупи, де сніг відкидав... - тебе швидше знайду-ть - але шкода тебе старого дряхлого сторожа..... - то я просто "мівіни" тобі завезу, щоб ти з голоду не здох
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Соррі, але подібні джерела не читаю принципово. Це Ведмедчука. А от хто скаже, чи твіттер Адама Сміта - це той самий Адам?
Він останні дні затих, якраз, коли грн пішла на різке зміцнення...
Адам Сміт уже декілька місяців запускає ракету, ... його фундаментальні зведення цікаві, але точно не короткосрочні прогнози, там переважно молоко, ... імхо, по фундаменту вистачає інформації від zzzzzz, а наприклад, Орест значно влучніший в прогнозах, якщо говорити про тутешніх
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 25 лип, 2019 21:39, всього редагувалось 3 разів.
Счетная палата выявила основные бюджетные проблемы
План доходов общего фонда не выполнены на 28 млрд грн (в I квартале - на 16 млрд грн), или 5,9%.
Не был выполнен план расходов на 42,7 млрд грн (в I квартале - на 21,1 млрд грн), или 8,5%. За январь-июнь 2019 план расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 42,7 млрд грн.
На обслуживании госдолга сэкономлено 8,7 млрд грн, трансфертах местным бюджетам - 4,8 млрд грн, расходах Министерства обороны - 4 млрд грн (преимущественно на обеспечении деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовке кадров и войск, медицинском обеспечении личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны), Министерства здравоохранения - 3,9 млрд грн; Министерства внутренних дел - 3,2 млрд грн (финансирование Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям), Министерства социальной политики - 2,4 млрд грн (выплате льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме). https://finclub.net/news/schetnaya-pala ... pz9nTXLqgk
Перевожу на простой язык. Из-за не выполнения плана по доходам. Урезали расходы. Министерству обороны на 4 млрд , Минздаву 3,9 млрд , Минсоцу на 2,4 млрд на субсидии.
zzzzzz написав:По Приватовским бондам. Общая сумма ниже чем я написал ранее. Всего 335 млн.долларов плюс проценты за 3 года еще около 75 млн, итого примерно 400-420 млн. Решение суда засекречено. Из того что известно, не всем держателям будут платить. Будут проверять когда куплены бумаги и кто был ранее их владельцем, на предмет выявления связи с бывшим владельцем.
Лондонський арбітражний суд своє рішення залишив засекреченим, тому відомо лише, що банку таки доведеться щось заплатити, а також те, що не всі тримачі облігацій можуть претендувати на однакові виплати. Більше всього шансів на компенсацію мають ті тримачі, які купили цінні папери до 14 червня 2019 року, повідомлять про це компанії Madison Pacific Trust до 13 серпня, та до яких не буде зауважень у юридичного консультанта Приватбанку. Так що схоже, що Приватбанк трохи зможе зекономити на виплатах, і йому доведеться гасити не усі 335 млн доларів з відсотками.
и про долг Януковича 3млрд долл + проценты+ штрафные как то все забыли, кругом сплошной оптимизм.....
четыре часа ночи. Изя ворочается с боку на бок в постели, никак не может уснуть. Сара его спрашивает: — Ты чего не спишь? — Да вот занял у Абрама червонец и давно истратил. Теперь придется свой отдавать, а жалко! Сара стучит в стенку: — Абрам, сосед, Изя брал у тебя червонец? — Да, брал. — Так вот, он тебе его не отдаст! Поворачивается к Изе: — Спи спокойно, теперь пусть Абрам мучается!
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Повірте, ніхто не знає, який буде курс долара до гривні!!! Ні Президент Володимир Зеленський, ні Голова Національний банк України Яків Смолій, ні ділери НБУ.
Так, долар падає до гривні, вже нижче 25.50 ₴/$ на міжбанку і приблизно 25.60 ₴/$ в обмінниках. Цілком може впасти нижче. Так, долар може бути і 25 ₴/$, і значно нижче.
Іноземцям подобаються наші гривневі ОВДП. Цього тижня таких паперів куплено ще на $200 млн, ці кошти, мабуть, теж із-за кордону.
Поки що припливають лише портфельні інвестиції. Втім Захід досить позитивно оцінює результати парламентських виборів. Тому хороша майбутня коаліція та призначення технократичного Уряду цілком можуть відкрити шлюзи для довгоочікуваних багатомільярдних прямих інвестицій із-за кордону. Долар може провалитися навіть до 20 ₴/$.
Чекати недовго. За місяць все буде зрозуміло.
А поки що диверсифікуйте свої активи. Тримайте в різних кошиках. Я рекомендую мати величенький гривневий кошик!