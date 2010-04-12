Додано: П'ят 26 лип, 2019 06:33

ЛАД написав: Это в общем-то не вопрос, а если и вопрос, то риторический, и больше не к Вам, а к Васе. Это в общем-то не вопрос, а если и вопрос, то риторический, и больше не к Вам, а к Васе.

Спробую пояснити, але будьте послідовними і не задавайте питання тим про кого пишете, що його в бан.. Україна це європейська держава яка сповідує, або принаймні намагається сповідувати демократичні європейські принципи і головний з них це свобода особистості. Людина має мати вибір - працювати в своїй країні чи мати можливість працювати за кордоном. До введення безвізу, завдяки титанічній праці Порошенко та його команди, яких зараз дурні обливають брудом, поїхати в Європу було проблематично, от і їхали всі в РФ, де бачили хамство, свавілля чинуш, бруд, корупцію, злодійство, негатив і всі ці штампи як норму, привозили сюди. Ті, хто працював в ЄС навпаки, бачать чистоту, порядок, законність, чесність, позитив, а головне вони бачать як треба працювати для того щоб мати достойну зарплату, більше того, деякі з тих, хто працював в ЄС, відривають бізнеси тут навчившись сучасним технологіям та принципам ведення бізнесу і мають комерційний успіх і це дуже цінно, бо більшість не вміє як слід працювати, але вчиться тому у тих, хто вміє і це дає прекрасний результат. Так, роботодавцям туго (і нам у тому числі) вони мусять піднімати зарплати, але прості люди від того тільки виграють, тому в трудовій міграції є як і мінуси, так і плюси, але на мій погляд, плюсів більше і саме у тому, що українці міняють працевлаштування в РФ на роботу в Європі, мене це дуже тішить, це перспектива, це щеплення від тоталітаризму та "русского міра".