Счетная палата выявила основные бюджетные проблемы
План доходов общего фонда не выполнены на 28 млрд грн (в I квартале - на 16 млрд грн), или 5,9%.
Не был выполнен план расходов на 42,7 млрд грн (в I квартале - на 21,1 млрд грн), или 8,5%. За январь-июнь 2019 план расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 42,7 млрд грн.
На обслуживании госдолга сэкономлено 8,7 млрд грн, трансфертах местным бюджетам - 4,8 млрд грн, расходах Министерства обороны - 4 млрд грн (преимущественно на обеспечении деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовке кадров и войск, медицинском обеспечении личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны), Министерства здравоохранения - 3,9 млрд грн; Министерства внутренних дел - 3,2 млрд грн (финансирование Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям), Министерства социальной политики - 2,4 млрд грн (выплате льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме). https://finclub.net/news/schetnaya-pala ... pz9nTXLqgk
Перевожу на простой язык. Из-за не выполнения плана по доходам. Урезали расходы. Министерству обороны на 4 млрд , Минздаву 3,9 млрд , Минсоцу на 2,4 млрд на субсидии.
zzzzzz написав:По Приватовским бондам. Общая сумма ниже чем я написал ранее. Всего 335 млн.долларов плюс проценты за 3 года еще около 75 млн, итого примерно 400-420 млн. Решение суда засекречено. Из того что известно, не всем держателям будут платить. Будут проверять когда куплены бумаги и кто был ранее их владельцем, на предмет выявления связи с бывшим владельцем.
Лондонський арбітражний суд своє рішення залишив засекреченим, тому відомо лише, що банку таки доведеться щось заплатити, а також те, що не всі тримачі облігацій можуть претендувати на однакові виплати. Більше всього шансів на компенсацію мають ті тримачі, які купили цінні папери до 14 червня 2019 року, повідомлять про це компанії Madison Pacific Trust до 13 серпня, та до яких не буде зауважень у юридичного консультанта Приватбанку. Так що схоже, що Приватбанк трохи зможе зекономити на виплатах, і йому доведеться гасити не усі 335 млн доларів з відсотками.
и про долг Януковича 3млрд долл + проценты+ штрафные как то все забыли, кругом сплошной оптимизм.....
четыре часа ночи. Изя ворочается с боку на бок в постели, никак не может уснуть. Сара его спрашивает: — Ты чего не спишь? — Да вот занял у Абрама червонец и давно истратил. Теперь придется свой отдавать, а жалко! Сара стучит в стенку: — Абрам, сосед, Изя брал у тебя червонец? — Да, брал. — Так вот, он тебе его не отдаст! Поворачивается к Изе: — Спи спокойно, теперь пусть Абрам мучается!
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Повірте, ніхто не знає, який буде курс долара до гривні!!! Ні Президент Володимир Зеленський, ні Голова Національний банк України Яків Смолій, ні ділери НБУ.
Так, долар падає до гривні, вже нижче 25.50 ₴/$ на міжбанку і приблизно 25.60 ₴/$ в обмінниках. Цілком може впасти нижче. Так, долар може бути і 25 ₴/$, і значно нижче.
Іноземцям подобаються наші гривневі ОВДП. Цього тижня таких паперів куплено ще на $200 млн, ці кошти, мабуть, теж із-за кордону.
Поки що припливають лише портфельні інвестиції. Втім Захід досить позитивно оцінює результати парламентських виборів. Тому хороша майбутня коаліція та призначення технократичного Уряду цілком можуть відкрити шлюзи для довгоочікуваних багатомільярдних прямих інвестицій із-за кордону. Долар може провалитися навіть до 20 ₴/$.
Чекати недовго. За місяць все буде зрозуміло.
А поки що диверсифікуйте свої активи. Тримайте в різних кошиках. Я рекомендую мати величенький гривневий кошик!
ЛАД написав:Это в общем-то не вопрос, а если и вопрос, то риторический, и больше не к Вам, а к Васе.
Спробую пояснити, але будьте послідовними і не задавайте питання тим про кого пишете, що його в бан. . Україна це європейська держава яка сповідує, або принаймні намагається сповідувати демократичні європейські принципи і головний з них це свобода особистості. Людина має мати вибір - працювати в своїй країні чи мати можливість працювати за кордоном. До введення безвізу, завдяки титанічній праці Порошенко та його команди, яких зараз дурні обливають брудом, поїхати в Європу було проблематично, от і їхали всі в РФ, де бачили хамство, свавілля чинуш, бруд, корупцію, злодійство, негатив і всі ці штампи як норму, привозили сюди. Ті, хто працював в ЄС навпаки, бачать чистоту, порядок, законність, чесність, позитив, а головне вони бачать як треба працювати для того щоб мати достойну зарплату, більше того, деякі з тих, хто працював в ЄС, відривають бізнеси тут навчившись сучасним технологіям та принципам ведення бізнесу і мають комерційний успіх і це дуже цінно, бо більшість не вміє як слід працювати, але вчиться тому у тих, хто вміє і це дає прекрасний результат. Так, роботодавцям туго (і нам у тому числі) вони мусять піднімати зарплати, але прості люди від того тільки виграють, тому в трудовій міграції є як і мінуси, так і плюси, але на мій погляд, плюсів більше і саме у тому, що українці міняють працевлаштування в РФ на роботу в Європі, мене це дуже тішить, це перспектива, це щеплення від тоталітаризму та "русского міра".
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
athena1 написав:Може це робота така? Писати можна що завгодно
... якби ж то я тільки сьогодні це оприлюднив - а я тут чуть не покроково писав скільки купляв і по якому курсу..... і ~ місяць тому я написав, що завершив формувати свій кошик, який складається 30/70 долародепо/гривнедепо! ... правда, так як я купував доляр порційно - то точно не порахував, яка вийшла середньозважена.... - десь ~ 26,35(40)
twin написав:Ось він, справжній екстремал, авантюрист на гілці
.... що там я..... - а от ті, які залізли на зелений паркан на 99% і ще й по середньозваженому 26,50-26,70 і ще й скоро їм гривня потрібна буде..... а курс, до кінця року може так і не мацнути 27..... - ото СПРАВЖНІ ЕКСТРЕМАЛИ!!!
Жартуєте, долар є долар і як правило, ті хто на 99% на хліб не підуть здавати, максимум можуть зробити дорогу покупку за той таки долар, чи гадаєте, що всі купують виключно голі новобудови і авто в салонах) Що до курсу 27, коротка память у вас, перша декада червня, якось о так просто туди пішли і це в період літньої стабільності і навали орди нерезів за ОВДП. Так був фальшстарт, а уявіть собі, коли почнеться справжній старт, навіть кінця року не потрібно чекати, а у вас депо на рік два, та ще й 70%) "Свято гривні" ситуативне, почитайте останній твіт Адама.
Так я і кажу, що робота "постійна". Хоча я читаю тільки зранку останні 3 стор. Щодо оплат в доларах. Іду в Східницю. Забронював у Букінгу. Дзвоню в готель, чи візьмуть валютою, чи міняти. Відповідь, що валютою краще. От якщо новим вдастсься вивести з тіні бізнес, запустити ринок землі, побороти контрабанду (камери на кордоні показують величезні черги). Тоді грн не буде на чому дуже рости, бо підуть інвестиціі, а не гравці на курсі(
tw[quote="4713683:twin написав:athena1 Почитайте ось це, і зрозумієте, що не все так просто..
Соррі, але подібні джерела не читаю принципово. Це Ведмедчука. А от хто скаже, чи твіттер Адама Сміта - це той самий Адам?
Він останні дні затих, якраз, коли грн пішла на різке зміцнення...
Адам Сміт уже декілька місяців запускає ракету, ... його фундаментальні зведення цікаві, але точно не короткосрочні прогнози, там переважно молоко, ... імхо, по фундаменту вистачає інформації від zzzzzz, а наприклад, Орест значно влучніший в прогнозах, якщо говорити про тутешніх[/quote] Так. Короткострокові тяжче спрогнозувати, і ззз і Орест дають цікаву інфу. Але й вона поки що не дуже втішна. А більший курс - більше грошей у бюджеті. Підтримка експорту?