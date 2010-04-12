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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1618161916201621>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 217
вище 25.65
53%
114
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
14%
31
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:48

через 5 дней сша должна пересмотреть ставку если будет снижение, может лучше перевести часть баксов в евро?
funtic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:52

  funtic написав:через 5 дней сша должна пересмотреть ставку если будет снижение, может лучше перевести часть баксов в евро?

Вы же уже приняли решение. Зачем тут спрашиваете?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:В прошлом году гос.долг рос за счет внешних займов, в этом году сделали больший упор на внутренних займах.

Так и я же про это.
Но долг - это не только внутренние облигации. И происходит не только рост, но и замена. Что-то погашается, что-то берется. В этом году погашаются внешние валютные займы, а берутся, в основном, внутренние гривневые.
Естественно, весь долг сразу в гривну не перевернется, это не котлета налички, но процесс идет. Процесс, как и все прочие, имеет свои плюсы и минусы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

напоминание, до каких пор будет продолжаться аттракцион невиданной щедрости:
Зображення
[url=https://hostingkartinok.com/show-[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=eb4202a8e79784cb51328d2e0394a938]Зображення[/url]
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 26 лип, 2019 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:16

  Сибарит написав:.... В этом году погашаются внешние валютные займы, а берутся, в основном, внутренние гривневые..

а почему нафтогазу разрешили валютный и внешний взять ?
морда
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:25

  морда написав:
  Сибарит написав:.... В этом году погашаются внешние валютные займы, а берутся, в основном, внутренние гривневые..

а почему нафтогазу разрешили валютный и внешний взять ?

Потому что НАК получает валютную выручку за транзит очень даже не кислую.
Вот правда не ясно что будет через год.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ главный спекулянт на межбанке, откупает дешево сейчас, а потом зимой будет поливать по 28, потом снова летом откуп по 26. И кому разница идет в карман?)
Kosmolot55
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:44

  zzzzzz написав:
  морда написав:
  Сибарит написав:.... В этом году погашаются внешние валютные займы, а берутся, в основном, внутренние гривневые..

а почему нафтогазу разрешили валютный и внешний взять ?

Потому что НАК получает валютную выручку за транзит очень даже не кислую.
Вот правда не ясно что будет через год.

ИМХО, ярд в баксах внутри тяжело насобирать было бы. А в гривне не выгодно бо НАК будет пылесосить бакс на МБ для закупки газа и тем самым будет мешать наполнять резервы для покрытия внешнего долга.
З.Ы. Те кто будет продавать бакс завтра будут завидовать тем кто продавал его сегодня..! (с) :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:47

  zzzzzz написав:
  морда написав:
  Сибарит написав:.... В этом году погашаются внешние валютные займы, а берутся, в основном, внутренние гривневые..

а почему нафтогазу разрешили валютный и внешний взять ?

Потому что НАК получает валютную выручку за транзит очень даже не кислую.
Вот правда не ясно что будет через год.

тем более странно.. кредиты ведь до 5 лет..
Ещё уточню_плату за транзит получает в долл.. а кредит и в евро брали. да, в евро дешевле - ну так и брали б всё в евро
морда
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:51

  greenback1996 написав:расскажите плз, откуда у НБУ гривны на покупку $? как он ее зарабатывает? покупает бакс и продает подороже, а на разницу пополняет резервы? есть ли еще какой мехпнизм у него?


Это ж банк. Привлекает, зарабатывает, + эмиссия.
sergey_sryvkin
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