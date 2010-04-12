zzzzzz написав:В прошлом году гос.долг рос за счет внешних займов, в этом году сделали больший упор на внутренних займах.
Так и я же про это. Но долг - это не только внутренние облигации. И происходит не только рост, но и замена. Что-то погашается, что-то берется. В этом году погашаются внешние валютные займы, а берутся, в основном, внутренние гривневые. Естественно, весь долг сразу в гривну не перевернется, это не котлета налички, но процесс идет. Процесс, как и все прочие, имеет свои плюсы и минусы.
напоминание, до каких пор будет продолжаться аттракцион невиданной щедрости: [url=https://hostingkartinok.com/show-[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=eb4202a8e79784cb51328d2e0394a938][/url]
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 26 лип, 2019 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:.... В этом году погашаются внешние валютные займы, а берутся, в основном, внутренние гривневые..
а почему нафтогазу разрешили валютный и внешний взять ?
Потому что НАК получает валютную выручку за транзит очень даже не кислую. Вот правда не ясно что будет через год.
ИМХО, ярд в баксах внутри тяжело насобирать было бы. А в гривне не выгодно бо НАК будет пылесосить бакс на МБ для закупки газа и тем самым будет мешать наполнять резервы для покрытия внешнего долга. З.Ы. Те кто будет продавать бакс завтра будут завидовать тем кто продавал его сегодня..! (с)