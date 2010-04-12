Повірте, ніхто не знає, який буде курс долара до гривні!!! Ні Президент Володимир Зеленський, ні Голова Національний банк України Яків Смолій, ні ділери НБУ.
Так, долар падає до гривні, вже нижче 25.50 ₴/$ на міжбанку і приблизно 25.60 ₴/$ в обмінниках. Цілком може впасти нижче. Так, долар може бути і 25 ₴/$, і значно нижче.
Іноземцям подобаються наші гривневі ОВДП. Цього тижня таких паперів куплено ще на $200 млн, ці кошти, мабуть, теж із-за кордону.
Поки що припливають лише портфельні інвестиції. Втім Захід досить позитивно оцінює результати парламентських виборів. Тому хороша майбутня коаліція та призначення технократичного Уряду цілком можуть відкрити шлюзи для довгоочікуваних багатомільярдних прямих інвестицій із-за кордону. Долар може провалитися навіть до 20 ₴/$.
Чекати недовго. За місяць все буде зрозуміло.
А поки що диверсифікуйте свої активи. Тримайте в різних кошиках. Я рекомендую мати величенький гривневий кошик!
vitaliian написав:"Украина хочет долгосрочное 10-летнее соглашение. Для нас это не выгодно. Однолетняя сделка для нас была бы лучше, чтобы мы успели запустить "потоки" (Северный поток-2 и Турецкий поток)", - сказал один из источников.