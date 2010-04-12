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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1618161916201621

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 217
вище 25.65
53%
114
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
14%
31
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:59

  zzzzzz написав:
  морда написав:а почему нафтогазу разрешили валютный и внешний взять ?

Потому что НАК получает валютную выручку за транзит очень даже не кислую.
Вот правда не ясно что будет через год.

вот тоже интересно - всегда упоминают о влиянии аграриев и металлистов на предложение валюты.. и как-то совсем тихо о НАКе как продавце
морда
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:03

  морда написав:
  zzzzzz написав:
  морда написав:а почему нафтогазу разрешили валютный и внешний взять ?

Потому что НАК получает валютную выручку за транзит очень даже не кислую.
Вот правда не ясно что будет через год.

вот тоже интересно - всегда упоминают о влиянии аграриев и металлистов на предложение валюты.. и как-то совсем тихо о НАКе как продавце


Да, НАК продавец, но в то же время и покупатель. По чистому сальду он продавец,но не большой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:22

  Surfer написав:
Курс долара може впасти до 20 грн: експерт ошелешив прогнозом

Тарас Козак July 24 at 7:52 PM
#ПроДолар

Повірте, ніхто не знає, який буде курс долара до гривні!!! Ні Президент Володимир Зеленський, ні Голова Національний банк України Яків Смолій, ні ділери НБУ.

Так, долар падає до гривні, вже нижче 25.50 ₴/$ на міжбанку і приблизно 25.60 ₴/$ в обмінниках. Цілком може впасти нижче. Так, долар може бути і 25 ₴/$, і значно нижче.

Іноземцям подобаються наші гривневі ОВДП. Цього тижня таких паперів куплено ще на $200 млн, ці кошти, мабуть, теж із-за кордону.

Поки що припливають лише портфельні інвестиції. Втім Захід досить позитивно оцінює результати парламентських виборів. Тому хороша майбутня коаліція та призначення технократичного Уряду цілком можуть відкрити шлюзи для довгоочікуваних багатомільярдних прямих інвестицій із-за кордону. Долар може провалитися навіть до 20 ₴/$.

Чекати недовго. За місяць все буде зрозуміло.

А поки що диверсифікуйте свої активи. Тримайте в різних кошиках. Я рекомендую
мати величенький гривневий кошик!



Тарас Козак - это номинальный владелец 112-го ?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:35

  vitaliian написав:"Украина хочет долгосрочное 10-летнее соглашение. Для нас это не выгодно. Однолетняя сделка для нас была бы лучше, чтобы мы успели запустить "потоки" (Северный поток-2 и Турецкий поток)", - сказал один из источников.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... ign=Social

1-летняя сделка, чтоб они успели. Как-то сильно хитропопо. Это анекдот. Тогда надо просто разрывать зимой и пусть делают что хотят. Но Зеля этого не сделает.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:37

  greenback1996 написав:расскажите плз, откуда у НБУ гривны на покупку $? как он ее зарабатывает? покупает бакс и продает подороже, а на разницу пополняет резервы? есть ли еще какой мехпнизм у него?


Ви смієтесь?
vovikhan1991
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