Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:25

Да друзья,что-то мне напомнило 2008-й год,когда ДС тут собирал в кучу заблудших душ,которые хотели разобраться что происходит.

Так и на этой неделе идёт мозговой штурм,что будет,кому выгодно,ло какого маразма это всё может дойти.

Спасибо,ветка ожила.

По курсу,попёрла валюта,думаю таки под продажу земли,других объяснений этому не вижу)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.