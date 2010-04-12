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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1623162416251626>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 218
вище 25.65
52%
114
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
15%
32
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:12

  yuri_m написав:
  lwa написав:тушить костер бензином - заманчиво. Может скинемся и закидаем долларами Россию, пусть России хуже будет, так и победим :D

Зря смеетесь. Система очень простая: сначала заливают нас долларом (3-5 ярдов для РФ вообще не сумма) в виде покупок ОВГЗ, курс просаживается ниже плинтуса, экспортеры в ауте, производство в заднице, бюджет с огромной дырой из-за снижения платежей, потом идет обратный выкуп тех же долларов при сливе ОВГЗ, курс стремительно растет из-за отсутствия подпитки от голых экспортеров и лежачего производства, а также от необходимости печатать гривну для выполнения бюджета. В итоге РФ возвращает себе всю залитую долларовую массу по той же цене, а у нас экономике кирдык и курс выше 40.

Кстати, вышла отчетность по США. Там всё прекрасно. Выходит 31 июля ставку могут вообще не понизить, и доллар продолжит шагать вверх! А у нас гривна вверх идет... Королевство кривых зеркал. :mrgreen:

Нефть и золото тоже вниз, если что.

Если бы речь шла хотя бы о 100 млрд долларов, а 3-5 млрд не приведут к существенному эффекту, вон Януковичу 3 млрд дали (сопоставимая с вашей сумма) и где они, а эффект какой ? А МВФ уже сколько влил ? ..... и что ? Путина без штанов оставить хотите ? :D
Востаннє редагувалось lwa в П'ят 26 лип, 2019 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:12

  Яша написав:сегодня еще 4.5 млрд пдв налили...такое ощущение,что долларами возмещают

*Відправлено з Чату


Кстати, вполне может быть. Только чуть по другому. Доходы бюджета существенно отстают от плана, в тоже время по плану рост гос.долга идет по плану ( 90 млрд за год).
Что-бы сильно не резать финансирование расходов бюджета и хоть как-то стремится к плану отставание от плана финансируют при помощи роста гос.долга.

Но тут есть одна проблемка , вся теория рушится если растет гос.долг номинированный в гривне.

Сегодня ПДВ налили 4,483
С начала месяца 9,991 млрд
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:13

Результати валютних інтервенцій НБУ
22-26.07.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 261.20
Продаж 0.00

Получается, что НБУ сегодня выкупил порядка 85 млн.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:16

НБУ

Яша про інфляцію (виходячи з реалій сьогодення)
-Інфляція знизиться до 6,3% на кінець 2019, на 2020 досягне 5% ± 1 в.п. Упродовж цього періоду економіка України зростатиме стійкими темпами на рівні 3-4%.
-Цьому сприятимуть жорсткі монетарні умови. Навіть за поступового зниження облікової ставки до рівня 8% у 2021 її реальне значення упродовж всього періоду залишатиметься високим з огляду на поліпшення інфляційних очікувань. Серед інших факторів, які зумовлюватимуть уповільнення інфляції, - виважена фіскальна політика, зниження темпів зростання заробітних плат, порівняно низькі ціни на енергоресурси на світових ринках, значна пропозиція продовольчих товарів.
-Зріс прогноз темпів економічного зростання на 2019 (з 2,5% до 3%) та 2020 (з 2,9% до 3,2%). Це пов’язано із стійкішим внутрішнім попитом, кращими умовами торгівлі та очікуваним збільшенням врожаю зернових. Прискоренню економіки у 2020-2021 роках (до 3,2% та 3,7% відповідно) також сприятиме помʼякшення монетарної політики та пожвавлення економічної активності у світі. Детальніше :arrow:
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=99977777
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так что всетаки 25 пробьем?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да друзья,что-то мне напомнило 2008-й год,когда ДС тут собирал в кучу заблудших душ,которые хотели разобраться что происходит.
Так и на этой неделе идёт мозговой штурм,что будет,кому выгодно,ло какого маразма это всё может дойти.
Спасибо,ветка ожила.
По курсу,попёрла валюта,думаю таки под продажу земли,других объяснений этому не вижу)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:33

  lwa написав:
  ЛАД написав:.....................
Не прерывается. Импорт вытесняет товары внутреннего производства и импортёры наращивают продажи за счёт украинской продукции.

в теории да вы правы, НО это актуально если мы говорим об ИНВИСТИЦИЯХ, а не о СПЕКУЛЯТИВНОМ КАПИТАЛЕ (быстрые деньги) - в 1 пункте значился именно спекулятивный капитал если емкость рынка позволяет и украинский производитель имеет ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ долю рынка (есть что замещать) к примеру рынок бытовой техники или авто. Сколько холодильников или авто готов купить среднестатистический украинец ? 1,2,3,5,10 ? и КАК ЧАСТО ? 1,2,3,5 раз в год, при условии, что его доходы значительно не растут, а лишь корректируются на уровень инфляции. Купит, когда накопит, а это время, чем дороже покупка, тем больше времени, НО КАПИТАЛ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ, значит быстрый времени не хватит на всю спираль, капитал будет выведен раньше, чем закончится цикл

У нас импорт не только бытовой техники или авто и тут замещать особо нечего - практически всё импорт. При этом покупки идут всё время за счёт тех, кто уже накопил.
Но у гас много даже продовольственного импорта, начиная с польского сала. :)
И много импорта легпрома. Тут не надо никакой спирали, человек купит сразу без всяких накоплений, стоит только упасть цене благодаря снижению курса доллара/евро.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lwa написав:Если бы речь шла хотя бы о 100 млрд долларов, а 3-5 млрд не приведут к существенному эффекту, вон Януковичу 3 млрд дали (сопоставимая с вашей сумма) и где они, а эффект какой ? А МВФ уже сколько влил ? ..... и что ? Путина без штанов оставить хотите ? :D

О майн гот... Какие 100 ярдов? Смотрите на объемы ОВГЗ! В них закачали 74 ярда гривен, из которых только горячих свежих 42. Итого влили свежака 1.6 ярда долларов. А курс просел уже на гривну! Что это значит? Лишь то, что ликвидность почти на нуле, раз такие мелкие суммы могут так сильно просаживать курс. Плюс игра в эту же сторону от лица новой власти, "случайно" в это же время остановившую импорт в виде проверок таможни. Итого явный искусственный перекос в курсообразовании при помощи относительно небольшого вложения! Если россияне вольют еще 2-3 ярда, то и 20 гривен за доллар увидим. А затем через 3-4 месяца коллапс экономики и дефолт...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:41

  kombinator написав:Может быть я смотрю очень примитивно и не правильно рисую картину, но мне видится замкнутый круг:
1. Повышение учетной ставки заманивает спекулятивный капитал в Украину
2. Заходит спекулятивный капитал в Украину создавая рост предложения валюты на межбанке
3. Повышенное предложение валюты вызывает укрепление гривны
4. Укрепление гривны влечет повышение импорта и дисбаланс внешней торговли
5. Дисбаланс внешней торговли приводит к повышению спроса на валюту (от импортеров которые продают все больше)
6. Повышение спроса на валюту приводит к девальвации гривны,
7. Из за страхов финансовых потерь на на почве девальвации, "горе инвесторы" спекулятивный капитал начинают выводить
8. Уход спекулятивного капитала усугубляет ситуацию с курсом и проблему с возвратом внешних долгов.
9. Для покрытия проблем проводится скрытая эмиссия гривны
10. Гривневая масса давит на цены провоцируя рост инфляции
11. Для сдерживания инфляции, и нормализации курса НБУ повышает учетную ставку для изьятия излишней гривны с рынка
12. Повышение учетной ставки заманивает спекулятивный капитал в Украину (см п.1)
...


11 пункт неправильный - для изъятия лишней гривны, продаются ОВГЗ...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:45

  lwa написав:..............
Если бы речь шла хотя бы о 100 млрд долларов, а 3-5 млрд не приведут к существенному эффекту, вон Януковичу 3 млрд дали (сопоставимая с вашей сумма) и где они, а эффект какой ? А МВФ уже сколько влил ? ..... и что ? Путина без штанов оставить хотите ? :D

Деньги МВФ идут в ЗВР и не продаются на МБ. Януку дали совсем в др. эконом. ситуации.
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