Surfer написав:Цены на продукцию украинского производителя в большинстве своем осталась на уровне 10-12 грн за доллар
можете привести пример такой продукции ?
милион раз приводил с реальными ценниками - это мука, овощи, крупы, вон яйца неделю - две назад приводил реальный ценник 6,90 за десяток когда в 2013 они дороже 8 продавались. и т.д. масса продукции вообще в районе уровня 2013 - то есть 8 грн за доллар, есть позиции продающиеся и того дешевле. В целом подорожание если и состоялось - то очень незначительное, точно не в 3-4 раза как прыгнула гривна.
kombinator написав:Может быть я смотрю очень примитивно и не правильно рисую картину, но мне видится замкнутый круг: 1. Повышение учетной ставки заманивает спекулятивный капитал в Украину 2. Заходит спекулятивный капитал в Украину создавая рост предложения валюты на межбанке 3. Повышенное предложение валюты вызывает укрепление гривны 4. Укрепление гривны влечет повышение импорта и дисбаланс внешней торговли 5. Дисбаланс внешней торговли приводит к повышению спроса на валюту (от импортеров которые продают все больше) 6. Повышение спроса на валюту приводит к девальвации гривны, 7. Из за страхов финансовых потерь на на почве девальвации, "горе инвесторы" спекулятивный капитал начинают выводить 8. Уход спекулятивного капитала усугубляет ситуацию с курсом и проблему с возвратом внешних долгов. 9. Для покрытия проблем проводится скрытая эмиссия гривны 10. Гривневая масса давит на цены провоцируя рост инфляции 11. Для сдерживания инфляции, и нормализации курса НБУ повышает учетную ставку для изьятия излишней гривны с рынка 12. Повышение учетной ставки заманивает спекулятивный капитал в Украину (см п.1) ...
Сибарит написав:Результати валютних інтервенцій НБУ 22-26.07.2019 Детальніша інформація млн дол. США Купівля 261.20 Продаж 0.00
Получается, что НБУ сегодня выкупил порядка 85 млн.
Цикаво. Глянул календарь аукционов на следующий вторник традиционно 3-6-12 месяцев. Но еще и новый выпуск двухлеток будет с погашение в ноябре 2021 и традиционно 5 летки на которые всегда повышенный спрос. На следующей неделе погашения не большие, 1 млрд.грн и 128 млн.дол. Но Минфину надо готовится к большому погашению ОЗДП 1 сентября на 661 млн.долларов.