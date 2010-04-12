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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1623162416251626

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 218
вище 25.65
52%
114
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
15%
32
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:47

  Surfer написав:
  lwa написав:
  Surfer написав:Цены на продукцию украинского производителя в большинстве своем осталась на уровне 10-12 грн за доллар

можете привести пример такой продукции ?

милион раз приводил с реальными ценниками - это мука, овощи, крупы, вон яйца неделю - две назад приводил реальный ценник 6,90 за десяток когда в 2013 они дороже 8 продавались. и т.д. масса продукции вообще в районе уровня 2013 - то есть 8 грн за доллар, есть позиции продающиеся и того дешевле. В целом подорожание если и состоялось - то очень незначительное, точно не в 3-4 раза как прыгнула гривна.


Это перепелиные?

http://fozzyshop.com.ua/yajca-kurinye/1 ... 80205.html
Grey001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:53

Grey001

Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...

А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:54

  kombinator написав:Может быть я смотрю очень примитивно и не правильно рисую картину, но мне видится замкнутый круг:
1. Повышение учетной ставки заманивает спекулятивный капитал в Украину
2. Заходит спекулятивный капитал в Украину создавая рост предложения валюты на межбанке
3. Повышенное предложение валюты вызывает укрепление гривны
4. Укрепление гривны влечет повышение импорта и дисбаланс внешней торговли
5. Дисбаланс внешней торговли приводит к повышению спроса на валюту (от импортеров которые продают все больше)
6. Повышение спроса на валюту приводит к девальвации гривны,
7. Из за страхов финансовых потерь на на почве девальвации, "горе инвесторы" спекулятивный капитал начинают выводить
8. Уход спекулятивного капитала усугубляет ситуацию с курсом и проблему с возвратом внешних долгов.
9. Для покрытия проблем проводится скрытая эмиссия гривны
10. Гривневая масса давит на цены провоцируя рост инфляции
11. Для сдерживания инфляции, и нормализации курса НБУ повышает учетную ставку для изьятия излишней гривны с рынка
12. Повышение учетной ставки заманивает спекулятивный капитал в Украину (см п.1)
...

Напомнило книгу "Исповедь экономического убийцы"
Я шарю
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:55

  Сибарит написав:Результати валютних інтервенцій НБУ
22-26.07.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 261.20
Продаж 0.00

Получается, что НБУ сегодня выкупил порядка 85 млн.


Цикаво. Глянул календарь аукционов на следующий вторник традиционно 3-6-12 месяцев.
Но еще и новый выпуск двухлеток будет с погашение в ноябре 2021 и традиционно 5 летки на которые всегда повышенный спрос.
На следующей неделе погашения не большие, 1 млрд.грн и 128 млн.дол.
Но Минфину надо готовится к большому погашению ОЗДП 1 сентября на 661 млн.долларов.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:32

  NDV написав:Grey001

Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...

А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(

Где вы такое видели? Яйца подорожали сильно именно последние 2 дня. В Фуршете уже 2.05. И не Ясенсвит. Ясенсвит сейчас реже, там пожар вроде был большой пару месяцев назад. Сожгли.
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