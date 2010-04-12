Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...
А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(
Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....
Можно считать и таким "пакетным методом". Просто тут утверждают, что рост цен на продукты "фейковый", и не связан в ростом доллара с 8, до 8х3. А раз "цены на продукты остались как при па8", то и курс должен быть "па8". Как-то так
Нет на внутреннем рынке преимущества от ревала, конкуренция с импортом растет. Временные проблемы на таможне - это не общеэкономическая тенденция. Мы достаточно открыты. Те, кто работает через офшоры, достаточно там накомили, чтобы не стать нищими. Они могут инвестировать и на другие рынки. Деньги идут туда, где им быть выгодно. Тень, коррупция и прочие пугалки - это больше вопрос бюджета, а не экономики.[/quote]
Абсолютно згідний- ще пару років тому я наводив приклад, коли виробник-постачальник, з яким я працював років 10, після знаменитих зарплатних 1600-3200 підняв ціну на свою продукцію, і я змушений був перейти на закупівлю імпортних комплектуючих. З того часу зросло все -від електрики до газу і на сьогодні у Львові серйозних виробництв практично не залишилося - достатньо сказати, що на сьогодні проблема зробити точний аналіз твердості матеріалу, яку в радянські часи можна було зробити в інструментал. цеху любого заводу. І з відкритістю внутрішнього ринку також "в точку"- на жаль, і без курсу умови для імпорту набагато сприятливіші, ніж для вітчизняного товаровиробника, починаючи від умов реєстрації продукції і закінчуючи (а для кого починаючи) умовами ведення бізнесу.
Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...
А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(
Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....
1% от растрат - это продукты. Куда тратятся остальные 11080$ в месяц? ( и это при условии, что по одному чеку в 3000 грн продуктов хватает на целый месяц )
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
когда - то начал я попытку анализа и прогнозирования курса бакса от размера ЗВР, платёжного баланса, денежных агрегатов. Мой вывод курс бакса это производная значения (динамики) платёжного баланса. Размеры ЗВР это тоже результат сводного платёжного баланса. Результат ниже даю: мой выавод: судя по сводному платёжному балансу, глобальная девальвация гривны не ожидается (не имею ввиду сезонную). Кроме того, обратите внимание на денежную массу, как она росла раньше (до 2013 года) и после 2013 г. После 2013 года рост денежных агрегатов резко сократился! Печатный станок перестал работать - результат курс застабилизировался в последние пять лет.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 26 лип, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...
А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(
я могу ответственно заявлять что яйца из маркета значительно хуже чем домашние у бабок по 3 грн !!! вкус запах цвет ... даже без анализов. <strong>Никому не советую кушать яйца из супермаркетов ! </strong> я их только в кондитерских целях использую. Домашние яйца на базаре по 3 грн это яйца, а те что в супермаркете - фейк, макет, подделка под яйца. То же касается и курятины . Что было понятно разница как между живой и резиновой. Еще раз нельзя сравнивать домашние продукты и фермерские от агро холдингов это небо и земля .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Yuri_61 написав:са. Размеры ЗВР это тоже результат сводного платёжного баланса. Результат ниже даю: мой выавод: судя по сводному платёжному балансу, глобальная девальвация гривны не ожидается (не имею ввиду сезонную).
можно формулу по которой вы считали и расшифровки столбиков МО ... и т.д.? ибо вечер пятницы и мне уже сложно что-то выводить из вашей таблицы И почему нету ВВП с 2016 года ? было бы классно указать ! полезная ведь интересная информация
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html