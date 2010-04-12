Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:50

ЛАД



Да вот только что в Биллу по дороге специально зашел, С1 - 79 копеек

После выборов задумался куда же релокейшн делать (язык/образование/возраст/работа не привязанная географически позволяют) и понял что очевидных вариантов вообще не нахожу для себя.