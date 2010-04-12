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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1625162616271628>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 219
вище 25.65
52%
114
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
15%
33
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:13

В Турции изъяты фальшивые доллары на сумму 270 млн
https://news.finance.ua/ru/news/-/453197/v-turtsii-izyaty-falshivye-dollary-na-summu-270-mln

У Києві затримали "ділків" із мільйоном фальшивих євро
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/26/7222047/

В последнее время подобные новости зачастили. Будьте внимательны.

Кстати, не это ли секрет гривнеукрепляжа? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:18

  Den написав:
  NDV написав:Grey001

Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...

А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(
Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....

Можно считать и таким "пакетным методом".
Просто тут утверждают, что рост цен на продукты "фейковый", и не связан в ростом доллара с 8, до 8х3. А раз "цены на продукты остались как при па8", то и курс должен быть "па8". Как-то так
Я шарю
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:24

  ЛАД написав:Яша, завтра специально заеду проверю, что у нас в Харькове в Сельпо.

У нас это Вы правильно сказали. На Тракторах точно видел.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:36

  ЛАД написав:Яша, завтра специально заеду проверю, что у нас в Харькове в Сельпо.

В "Класс" на проспекте Гагарина, 178 самые вкусные яйца :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:42

Нет на внутреннем рынке преимущества от ревала, конкуренция с импортом растет. Временные проблемы на таможне - это не общеэкономическая тенденция. Мы достаточно открыты.
Те, кто работает через офшоры, достаточно там накомили, чтобы не стать нищими. Они могут инвестировать и на другие рынки. Деньги идут туда, где им быть выгодно.
Тень, коррупция и прочие пугалки - это больше вопрос бюджета, а не экономики.[/quote]

Абсолютно згідний- ще пару років тому я наводив приклад, коли виробник-постачальник, з яким я працював років 10, після знаменитих зарплатних 1600-3200 підняв ціну на свою продукцію, і я змушений був перейти на закупівлю імпортних комплектуючих. З того часу зросло все -від електрики до газу і на сьогодні у Львові серйозних виробництв практично не залишилося - достатньо сказати, що на сьогодні проблема зробити точний аналіз твердості матеріалу, яку в радянські часи можна було зробити в інструментал. цеху любого заводу.
І з відкритістю внутрішнього ринку також "в точку"- на жаль, і без курсу умови для імпорту набагато сприятливіші, ніж для вітчизняного товаровиробника, починаючи від умов реєстрації продукції і закінчуючи (а для кого починаючи) умовами ведення бізнесу.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:50

ЛАД

Да вот только что в Биллу по дороге специально зашел, С1 - 79 копеек

По теме - мне кажется сейчас вообще искать какое-то фундаментальное обоснование курса смысла нет, текущая ситуация вообще логике не подчиняется имхо, и не только в Украине

После выборов задумался куда же релокейшн делать (язык/образование/возраст/работа не привязанная географически позволяют) и понял что очевидных вариантов вообще не нахожу для себя.
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Den написав:
  NDV написав:Grey001

Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...

А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(
Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....


1% от растрат - это продукты. Куда тратятся остальные 11080$ в месяц?
( и это при условии, что по одному чеку в 3000 грн продуктов хватает на целый месяц )
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:38

делайте вместе разберёмся

когда - то начал я попытку анализа и прогнозирования курса бакса от размера ЗВР,
платёжного баланса, денежных агрегатов.
Мой вывод курс бакса это производная значения (динамики) платёжного баланса. Размеры ЗВР это тоже результат сводного платёжного баланса.
Результат ниже даю:
мой выавод: судя по сводному платёжному балансу, глобальная девальвация гривны не ожидается (не имею ввиду сезонную).
Кроме того, обратите внимание на денежную массу, как она росла раньше (до 2013 года) и после 2013 г. После 2013 года рост денежных агрегатов резко сократился!
Печатный станок перестал работать - результат курс застабилизировался в последние пять лет.
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 26 лип, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:55

  NDV написав:Grey001

Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...

А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(

я могу ответственно заявлять что яйца из маркета
значительно хуже чем домашние у бабок по 3 грн !!! вкус запах цвет ...
даже без анализов. <strong>Никому не советую кушать яйца из супермаркетов !
</strong> я их только в кондитерских целях использую. Домашние яйца на
базаре по 3 грн это яйца, а те что в супермаркете - фейк, макет, подделка
под яйца. То же касается и курятины . Что было понятно разница как между
живой и резиновой.
Еще раз нельзя сравнивать домашние продукты и фермерские от агро холдингов
это небо и земля .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:са. Размеры ЗВР это тоже результат сводного платёжного баланса.
Результат ниже даю:
мой выавод: судя по сводному платёжному балансу, глобальная девальвация гривны не ожидается (не имею ввиду сезонную).
можно формулу по которой вы считали и расшифровки столбиков МО ... и т.д.? ибо вечер пятницы и мне уже сложно что-то выводить из вашей таблицы :) И почему нету ВВП с 2016 года ? было бы классно указать ! полезная ведь интересная информация
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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