Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:23

Когда уровень отчаяния зашкалит, и люди побегут менять баксы на нашу самую красивую, вот тогда, когда все баксы перетекут к ним, банкиры курс взвинтят до 35.

Они имеют возможность всё просчитать: сколько баксов в банках и сколько у народа. Если у народа баксов становится много, они курс бакса опускают, чтоб его задёшиво у народа скупить. Всё вручную делается. Механизмов для этого много.

А вы тут гадаете, что да почему и что с курсом творится.

Всё просто: народ перебрал баксов и банкиры устроили народу ловушку с падением курса бакса. Методов у них много: ОВГЗ и т.д.

Ещё не то будет. И па22.00 увидим скоро. И тогда народ ломанётся сдавать свои матрасные баксы евро, то что и надо банкирам.

Снижая курс бакса банкиры надеются, что народ ломанётся сдавать свои евро и баксы.