Surfer написав:Пробитие дна на 25, причем весьма уверенное - за 2 дня сразу до 25,7х - довольно сильный психологический барьер, поэтому многие ринулись скупаться на наличном рынке. Но соглашусь с теми кто говорил что это еще может быть не дно и телодвижения на наличном рынке могут не дать серьезной коррекции. Чую как пылают надутые щеки тех кто скупался па27-29 - им же еще тоже сливаться. Сезонные тренды уже были поломаны этой зимой , поэтому и летом ситуация может быть инной. Помимо открытия транзита в Азию с 1 июля, Ротердам + стал - , а это дополнительно могло снять давление на гривну. Не стоит забывать о начавшемся аудите деятельности предыдущей власти что могло как минимум приостановить прочий офшорный схематоз, также влиявший на гривну. В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.
... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.? - просто потрібно знати "де" купувати - Ваші слова?
.... а як прокоментуєте це?
Rainbow написав:Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші! Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.
.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві"
... і так, навскидку: абрикос(який в Одесі/Херсоні, як алича у місті Лева - валяється по-під ногами і двірники метуть їх мітлою....) - коштує у місті Лева 35-40-45грн!
Сьогодні в Києві від 60 до 90 гривень! Картопля -23 гривні! Все інше теж на піці! Долар купівля 25.30-25.40! Добро пожалувати в країну абсурду!
Yuri_61 написав:са. Размеры ЗВР это тоже результат сводного платёжного баланса. Результат ниже даю: мой выавод: судя по сводному платёжному балансу, глобальная девальвация гривны не ожидается (не имею ввиду сезонную).
можно формулу по которой вы считали и расшифровки столбиков МО ... и т.д.? ибо вечер пятницы и мне уже сложно что-то выводить из вашей таблицы И почему нету ВВП с 2016 года ? было бы классно указать ! полезная ведь интересная информация
не хватило мне терпения дозаполнить эту таблицу, но данные есть на сайте минфина. На курс бакса имхо, влияло то, что денежная масса в разы росла с 2003 года по 2013 год включительно. А потом этот рост резко затормозился. В результате: курс бакса застабилизировался. Расчётный курс: денежный агрегат М1 поделённый на размер ЗВР.
На самом деле, цель "остановить" и не ставилась. Цель "затормозить", и с этим Нацбанк успешно справляется. И при этом здорово пополняет ЗВРы. Чистая покупка (включая сегодняшний день) - 2168,47 млн. долларов. Только за эту неделю Нацбанк купил 261,2 млн. долларов, из них 89 - сегодня.
На самом деле, цель "остановить" и не ставилась. Цель "затормозить", и с этим Нацбанк успешно справляется. И при этом здорово пополняет ЗВРы. Чистая покупка (включая сегодняшний день) - 2168,47 млн. долларов. Только за эту неделю Нацбанк купил 261,2 млн. долларов, из них 89 - сегодня.
Сдаётся мне, что эту схему спецом запустили для набора необходимой для выплаты долгов в сентябре суммы. Т.е. новая правящая команда снова не ожидает кредита от МВФ. Или специально делает так, чтобы кредит не дали! Ведь МВФ, когда увидит на столько возросшие ЗВР, логично скажет "а на фига вам вообще наш транш?" Там речь шла о 1.5 миллиардах, а тут уже накосили почти 2.2! Остается открытым только один, но самый важный вопрос: кто является таким щедрым спонсором этой заливки валютой?
somilitark написав:Да друзья,что-то мне напомнило 2008-й год,когда ДС тут собирал в кучу заблудших душ,которые хотели разобраться что происходит. Так и на этой неделе идёт мозговой штурм,что будет,кому выгодно,ло какого маразма это всё может дойти. Спасибо,ветка ожила. По курсу,попёрла валюта,думаю таки под продажу земли,других объяснений этому не вижу)))
ДС очень не хватает. Так хотелось бы услышать его анализ на текущую аномалию.
Когда уровень отчаяния зашкалит, и люди побегут менять баксы на нашу самую красивую, вот тогда, когда все баксы перетекут к ним, банкиры курс взвинтят до 35. Они имеют возможность всё просчитать: сколько баксов в банках и сколько у народа. Если у народа баксов становится много, они курс бакса опускают, чтоб его задёшиво у народа скупить. Всё вручную делается. Механизмов для этого много. А вы тут гадаете, что да почему и что с курсом творится. Всё просто: народ перебрал баксов и банкиры устроили народу ловушку с падением курса бакса. Методов у них много: ОВГЗ и т.д. Ещё не то будет. И па22.00 увидим скоро. И тогда народ ломанётся сдавать свои матрасные баксы евро, то что и надо банкирам. Снижая курс бакса банкиры надеются, что народ ломанётся сдавать свои евро и баксы.
Yuri_T написав:бюджет. т.е. мы с вами, который оплатит процентными выплатами этот праздник жизни.
Так раньше и проценты по ОВГЗ были больше, а что-то не наблюдалось такого сброса валюты за желание владеть гривнями. А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей. Экономика начала скатываться в минус, внешнеторговый баланс резко ухудшается - на какой такой позитив вдруг начали рассчитывать инвесторы? Ведь зайти сюда не проблема - проблема потом выскочить с прибылью! Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти в отрицательную доходность, если курс скакнет хотя бы до 27.30-27.80. Основная-то масса облигаций на 3-6 месяцев. Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность?