Yuri_T написав:бюджет. т.е. мы с вами, который оплатит процентными выплатами этот праздник жизни.
Так раньше и проценты по ОВГЗ были больше, а что-то не наблюдалось такого сброса валюты за желание владеть гривнями. А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей. Экономика начала скатываться в минус, внешнеторговый баланс резко ухудшается - на какой такой позитив вдруг начали рассчитывать инвесторы? Ведь зайти сюда не проблема - проблема потом выскочить с прибылью! Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти в отрицательную доходность, если курс скакнет хотя бы до 27.30-27.80. Основная-то масса облигаций на 3-6 месяцев. Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность?
Yuri_T написав:бюджет. т.е. мы с вами, который оплатит процентными выплатами этот праздник жизни.
Так раньше и проценты по ОВГЗ были больше, а что-то не наблюдалось такого сброса валюты за желание владеть гривнями. А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей. Экономика начала скатываться в минус, внешнеторговый баланс резко ухудшается - на какой такой позитив вдруг начали рассчитывать инвесторы? Ведь зайти сюда не проблема - проблема потом выскочить с прибылью! Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти в отрицательную доходность, если курс скакнет хотя бы до 27.30-27.80. Основная-то масса облигаций на 3-6 месяцев. Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность?
30 летние трежерис 2,5% в дол. Евробонды франции на 1 год -0,65% Наши евробонды уже ниже 7% В 2015 до 11% доходили. Овгз 17%
Yuri_61 написав:когда - то начал я попытку анализа и прогнозирования курса бакса от размера ЗВР, платёжного баланса, денежных агрегатов. Мой вывод курс бакса это производная значения (динамики) платёжного баланса. Размеры ЗВР это тоже результат сводного платёжного баланса. Результат ниже даю: мой выавод: судя по сводному платёжному балансу, глобальная девальвация гривны не ожидается (не имею ввиду сезонную). Кроме того, обратите внимание на денежную массу, как она росла раньше (до 2013 года) и после 2013 г. После 2013 года рост денежных агрегатов резко сократился! Печатный станок перестал работать - результат курс застабилизировался в последние пять лет.
достаточно интересная и позновательная таблица. но перейдём к математике: 2009 год 6,31/7,8= 0,809 т.е отклонение 19,1% (это у Вас близко расчётный и фактический) а уже в 2018 году 30,19/26,15=1,154 т.е. отклонение 15,4% - но тут Вы пишите что это намного выше фактического.
Yuri_61 и ещё один маленький момент: если в обороте в стране было условно 100 млрд денежных единиц и их использовало 50 млн человек. Потом 10 млн человек уехало и уже не пользует эти денежные единицы. 100 млрд. денежных единиц теперь приходится на 40 млн. человек. Влияют ли такие процессы на курс?
На самом деле, цель "остановить" и не ставилась. Цель "затормозить", и с этим Нацбанк успешно справляется. И при этом здорово пополняет ЗВРы. Чистая покупка (включая сегодняшний день) - 2168,47 млн. долларов. Только за эту неделю Нацбанк купил 261,2 млн. долларов, из них 89 - сегодня.
Сдаётся мне, что эту схему спецом запустили для набора необходимой для выплаты долгов в сентябре суммы. Т.е. новая правящая команда снова не ожидает кредита от МВФ. Или специально делает так, чтобы кредит не дали! Ведь МВФ, когда увидит на столько возросшие ЗВР, логично скажет "а на фига вам вообще наш транш?" Там речь шла о 1.5 миллиардах, а тут уже накосили почти 2.2! Остается открытым только один, но самый важный вопрос: кто является таким щедрым спонсором этой заливки валютой?
У меня тоже совпадают мысли. Действительно, МВФу наглядно демонстрируют: "Обойдемся и без вашей помощи!" Тем самым облегчая торг. Вот теперь я не удивлюсь, если МВФ расщедрится. А то могут ведь вернуть долги МВФу, а потом и дефолт по ОВГЗ объявить...