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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1627162816291630>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 220
вище 25.65
52%
115
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
15%
33
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:бюджет.
т.е. мы с вами, который оплатит процентными выплатами этот праздник жизни.

Так раньше и проценты по ОВГЗ были больше, а что-то не наблюдалось такого сброса валюты за желание владеть гривнями. А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей. Экономика начала скатываться в минус, внешнеторговый баланс резко ухудшается - на какой такой позитив вдруг начали рассчитывать инвесторы? Ведь зайти сюда не проблема - проблема потом выскочить с прибылью! Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти в отрицательную доходность, если курс скакнет хотя бы до 27.30-27.80. Основная-то масса облигаций на 3-6 месяцев. Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти


так, уйті до 8% як було нещодавно озвучено.
тому і спішать
і будуть ще більше спішити.
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:41

  yuri_m написав:...Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность?

с таким мусорным рейтингом эти бумаги покупают или рисковые фонды или инсайдеры от власти.
вторых потом выпустят.
если беня не решит иначе.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 00:09

  yuri_m написав:
  Yuri_T написав:бюджет.
т.е. мы с вами, который оплатит процентными выплатами этот праздник жизни.

Так раньше и проценты по ОВГЗ были больше, а что-то не наблюдалось такого сброса валюты за желание владеть гривнями. А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей. Экономика начала скатываться в минус, внешнеторговый баланс резко ухудшается - на какой такой позитив вдруг начали рассчитывать инвесторы? Ведь зайти сюда не проблема - проблема потом выскочить с прибылью! Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти в отрицательную доходность, если курс скакнет хотя бы до 27.30-27.80. Основная-то масса облигаций на 3-6 месяцев. Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность?



30 летние трежерис 2,5% в дол.
Евробонды франции на 1 год -0,65%
Наши евробонды уже ниже 7%
В 2015 до 11% доходили.
Овгз 17%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 00:23

  Yuri_61 написав:когда - то начал я попытку анализа и прогнозирования курса бакса от размера ЗВР,
платёжного баланса, денежных агрегатов.
Мой вывод курс бакса это производная значения (динамики) платёжного баланса. Размеры ЗВР это тоже результат сводного платёжного баланса.
Результат ниже даю:
мой выавод: судя по сводному платёжному балансу, глобальная девальвация гривны не ожидается (не имею ввиду сезонную).
Кроме того, обратите внимание на денежную массу, как она росла раньше (до 2013 года) и после 2013 г. После 2013 года рост денежных агрегатов резко сократился!
Печатный станок перестал работать - результат курс застабилизировался в последние пять лет.
Зображення


достаточно интересная и позновательная таблица.
но перейдём к математике: 2009 год 6,31/7,8= 0,809 т.е отклонение 19,1% (это у Вас близко расчётный и фактический)
а уже в 2018 году 30,19/26,15=1,154 т.е. отклонение 15,4% - но тут Вы пишите что это намного выше фактического.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 00:44

Yuri_61
и ещё один маленький момент:
если в обороте в стране было условно 100 млрд денежных единиц и их использовало 50 млн человек. Потом 10 млн человек уехало и уже не пользует эти денежные единицы.
100 млрд. денежных единиц теперь приходится на 40 млн. человек.
Влияют ли такие процессы на курс?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:35

  yuri_m написав:
  Искатель написав:Понравилось название:

Нацбанк не может остановить падение доллара

На самом деле, цель "остановить" и не ставилась. Цель "затормозить", и с этим Нацбанк успешно справляется. И при этом здорово пополняет ЗВРы. Чистая покупка (включая сегодняшний день) - 2168,47 млн. долларов.
Только за эту неделю Нацбанк купил 261,2 млн. долларов, из них 89 - сегодня.

Сдаётся мне, что эту схему спецом запустили для набора необходимой для выплаты долгов в сентябре суммы. Т.е. новая правящая команда снова не ожидает кредита от МВФ. Или специально делает так, чтобы кредит не дали! Ведь МВФ, когда увидит на столько возросшие ЗВР, логично скажет "а на фига вам вообще наш транш?" Там речь шла о 1.5 миллиардах, а тут уже накосили почти 2.2! Остается открытым только один, но самый важный вопрос: кто является таким щедрым спонсором этой заливки валютой?


У меня тоже совпадают мысли. Действительно, МВФу наглядно демонстрируют: "Обойдемся и без вашей помощи!" Тем самым облегчая торг. Вот теперь я не удивлюсь, если МВФ расщедрится. А то могут ведь вернуть долги МВФу, а потом и дефолт по ОВГЗ объявить...
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:52

  yuri_m написав:А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей.

Мальчики, а может готовятся к открытию рынка земли?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:54

  vhata написав:
  yuri_m написав:А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей.

Мальчики, а может готовятся к открытию рынка земли?

А ещё есть непроданная земля? :)
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:03

  Вкладчик1234 написав:
  vhata написав:Мальчики, а может готовятся к открытию рынка земли?

А ещё есть непроданная земля? :)
"проданная по схемам" и "проданная по белому" - две большие разницы. Если бы я планировала стать взрослым латифундистом, то готовилась бы именно сейчас :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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