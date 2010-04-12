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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1627162816291630

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 220
вище 25.65
52%
115
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
6
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
15%
33
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:31

Украинские аграрии продолжают наращивать экспорт продукции в страны Евросоюза. К 22 июля они исчерпали лимиты по беспошлинным поставкам по 9 группам товаров. Для сравнения, в тот же период 2018 года квоты были использованы только по 7 продуктовым категориям. Об этом сообщила ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Так, сельхозпроизводители больше не могут экспортировать без пошлин:

Мед.
Сахар.
Крупы и муку.
Обработанный крахмал.
Обработанные томаты.
Виноградный и яблочный соки.
Пшеницу.
Кукурузу.
Сливочное масло.

По данным аналитиков, за первые 5 месяцев текущего года украинские компании поставили на европейские рынки продукции на в €3,1 млрд. Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2018-го.
Причем до конца 2019 года аграрии могут упереться в беспошлинный «потолок» еще по ряду продуктовых групп:

Ячмень (выбрали 79%).
Мясо птицы (75%).
Солод и пшеничная клейковина (58%).
Крахмал (53%).

Напомним, что в первом полугодии 2019-го экспорт украинской агропродукции превысил $10,3 млрд. Это на $1,6 млрд больше, чем годом ранее.

https://ubr.ua/market/agricultural-market/ukrainskie-ahrarii-bolshe-ne-mohut-postavljat-v-es-bez-poshlin-9-hrupp-tovarov-3885004
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лично у меня вопрос: а кто же эти "загадочные" нерезиденты и какая цель у них на уме - благая или плохая?? а)это россияне, которые зальют валютой и одномоментно ее выведут с соответствующими последствиями и шокирующим курсом; б) это западные инвесторы, которые "вдруг" поверили в успешность реформ и новую власть; в) это олигархи (и Беня в том числе), которые легализируют свои доходы; г) это Беня, который сначала наводнил долларами, а потом выведет с % ОВГЗ (не зря-то он говорил, что Украина должна объявить дефолт, поэтому у этого гаврика есть какой-то сценарий) д) это заводят бабло под продажу земли. Вот и настал интересный момент: ждать "мифических" 20грн/$ или брать пА 24,XX-25,XX на всю кАтлету??? Думаю развязка будет к концу года и тогда будет видно кто потерял, а кто приобрёл.... А вообще-бы было неплохо, чтобы минфин или нбу публиковал (не знаю чья это компетенция), кто тот или иной нерезидент и сколько в $ эквиваленте он приобрел, но увы эту инфу не предоставляют. Тогда бы всё было Ясно.Понятно.
greenback1996
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenback1996 написав:какая цель у них на уме - благая или плохая?

Естественно, благая - получить максимальную прибыль )
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:04

  ЧИА написав:
  greenback1996 написав:какая цель у них на уме - благая или плохая?

Естественно, благая - получить максимальную прибыль )

но ведь может произойти так, что они одномоментно пойдут "на выход" и это будет epic fail
greenback1996
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:25

  ЛАД написав:
По данным аналитиков, за первые 5 месяцев текущего года украинские компании поставили на европейские рынки продукции на в €3,1 млрд. Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2018-го.
Напомним, что в первом полугодии 2019-го экспорт украинской агропродукции превысил $10,3 млрд. Это на $1,6 млрд больше, чем годом ранее.

Из чего можно сделать несколько выводов
1. экспорт в ЕС растет в 2-3 раза быстрее, чем в другие страны - 37% по сравнению с 20% в общем
2. экспорт в ЕС - меньше трети от общего экспорта, я так понимаю, остальной рост - азия и африка
3. исходя из п. 1-2, Украину таки более привлекают в ЕС, чем в остальной мир с его свободной торговлей
4. Но при этом основные покупатели украинской аграрки - азия и африка
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:36

  Yuri_61 написав:...........
не хватило мне терпения дозаполнить эту таблицу, но данные есть на сайте минфина.
На курс бакса имхо, влияло то, что денежная масса в разы росла с 2003 года по 2013 год включительно. А потом этот рост резко затормозился. В результате: курс бакса застабилизировался.
Расчётный курс: денежный агрегат М1 поделённый на размер ЗВР.

1. Что Вы называете денежной массой? М0, М1, М2?
2. Имхо, не логично сравнивать интервалы 2003-2013 и 2014-2019.
Стоит смотреть 2003(или раньше)-2008, 2009-2013, 2014-2019.
3. Откуда вывод о резком торможении роста ден. массы?
По-видимому, ответ на 1-й вопрос - М2, т.к. по М2 2013/2008 - 906:425=2,13, 2019/2013 1256,45:906=1,39, т.е. действительно, рост заметно меньше.
Но по М1 имеем, соответственно, 383,9:189=2,03 и 654,68:383,9=1,70 - замедление есть, но значительно слабее. При этом за 12.2018 М1 - 671,3 млрд., т.е. 671,3:383,9=1,75, т.е. ещё несколько выше, чем по Вашим цифрам.
4. В таблице ошибки. Не проверял всё, но ЗВР в 2017 и 2018 указан 18 млрд., в то время как на 31.12.2016 - 15,5, 31.12.2017 - 18,8 млрд., 31.12.2018 - 20,8 млрд.
На 31.12.2015 - 13,3, в то время как у Вас - 10,375 млрд., на 31.12.2014 - 7,5 против Ваших 16,069
Я ЗВР брал отсюда: https://index.minfin.com.ua/finance/assets/.

Агрегат М2 за 12.2018 - 1273, а у Вас в табл. - 1020 (и за 2017, и за 2018).

Так, стоп.
Увидел смущающие меня цифры, стал проверять дальше.
Скажите, пожалуйста, откуда и как Вы брали цифры или откуда вся таблица?
У Вас за 2008 М0, М1 и М2, соотв., 119, 189, 425 млрд. Я вижу за 12.2008 - 154,8; 225,1; 512,5 млрд.
Данные смотрю здесь - https://finstat.info/dinamika-denezhnyih-agregatov-ukrainyi
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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