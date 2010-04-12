Додано: Суб 27 лип, 2019 10:44

Лично у меня вопрос: а кто же эти "загадочные" нерезиденты и какая цель у них на уме - благая или плохая?? а)это россияне, которые зальют валютой и одномоментно ее выведут с соответствующими последствиями и шокирующим курсом; б) это западные инвесторы, которые "вдруг" поверили в успешность реформ и новую власть; в) это олигархи (и Беня в том числе), которые легализируют свои доходы; г) это Беня, который сначала наводнил долларами, а потом выведет с % ОВГЗ (не зря-то он говорил, что Украина должна объявить дефолт, поэтому у этого гаврика есть какой-то сценарий) д) это заводят бабло под продажу земли. Вот и настал интересный момент: ждать "мифических" 20грн/$ или брать пА 24,XX-25,XX на всю кАтлету??? Думаю развязка будет к концу года и тогда будет видно кто потерял, а кто приобрёл.... А вообще-бы было неплохо, чтобы минфин или нбу публиковал (не знаю чья это компетенция), кто тот или иной нерезидент и сколько в $ эквиваленте он приобрел, но увы эту инфу не предоставляют. Тогда бы всё было Ясно.Понятно.