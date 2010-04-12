Украинские аграрии продолжают наращивать экспорт продукции в страны Евросоюза. К 22 июля они исчерпали лимиты по беспошлинным поставкам по 9 группам товаров. Для сравнения, в тот же период 2018 года квоты были использованы только по 7 продуктовым категориям. Об этом сообщила ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
Так, сельхозпроизводители больше не могут экспортировать без пошлин:
Мед. Сахар. Крупы и муку. Обработанный крахмал. Обработанные томаты. Виноградный и яблочный соки. Пшеницу. Кукурузу. Сливочное масло.
По данным аналитиков, за первые 5 месяцев текущего года украинские компании поставили на европейские рынки продукции на в €3,1 млрд. Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Причем до конца 2019 года аграрии могут упереться в беспошлинный «потолок» еще по ряду продуктовых групп:
Ячмень (выбрали 79%). Мясо птицы (75%). Солод и пшеничная клейковина (58%). Крахмал (53%).
Напомним, что в первом полугодии 2019-го экспорт украинской агропродукции превысил $10,3 млрд. Это на $1,6 млрд больше, чем годом ранее.
Лично у меня вопрос: а кто же эти "загадочные" нерезиденты и какая цель у них на уме - благая или плохая?? а)это россияне, которые зальют валютой и одномоментно ее выведут с соответствующими последствиями и шокирующим курсом; б) это западные инвесторы, которые "вдруг" поверили в успешность реформ и новую власть; в) это олигархи (и Беня в том числе), которые легализируют свои доходы; г) это Беня, который сначала наводнил долларами, а потом выведет с % ОВГЗ (не зря-то он говорил, что Украина должна объявить дефолт, поэтому у этого гаврика есть какой-то сценарий) д) это заводят бабло под продажу земли. Вот и настал интересный момент: ждать "мифических" 20грн/$ или брать пА 24,XX-25,XX на всю кАтлету??? Думаю развязка будет к концу года и тогда будет видно кто потерял, а кто приобрёл.... А вообще-бы было неплохо, чтобы минфин или нбу публиковал (не знаю чья это компетенция), кто тот или иной нерезидент и сколько в $ эквиваленте он приобрел, но увы эту инфу не предоставляют. Тогда бы всё было Ясно.Понятно.
По данным аналитиков, за первые 5 месяцев текущего года украинские компании поставили на европейские рынки продукции на в €3,1 млрд. Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Напомним, что в первом полугодии 2019-го экспорт украинской агропродукции превысил $10,3 млрд. Это на $1,6 млрд больше, чем годом ранее.
Из чего можно сделать несколько выводов 1. экспорт в ЕС растет в 2-3 раза быстрее, чем в другие страны - 37% по сравнению с 20% в общем 2. экспорт в ЕС - меньше трети от общего экспорта, я так понимаю, остальной рост - азия и африка 3. исходя из п. 1-2, Украину таки более привлекают в ЕС, чем в остальной мир с его свободной торговлей 4. Но при этом основные покупатели украинской аграрки - азия и африка
Yuri_61 написав:........... не хватило мне терпения дозаполнить эту таблицу, но данные есть на сайте минфина. На курс бакса имхо, влияло то, что денежная масса в разы росла с 2003 года по 2013 год включительно. А потом этот рост резко затормозился. В результате: курс бакса застабилизировался. Расчётный курс: денежный агрегат М1 поделённый на размер ЗВР.
1. Что Вы называете денежной массой? М0, М1, М2? 2. Имхо, не логично сравнивать интервалы 2003-2013 и 2014-2019. Стоит смотреть 2003(или раньше)-2008, 2009-2013, 2014-2019. 3. Откуда вывод о резком торможении роста ден. массы? По-видимому, ответ на 1-й вопрос - М2, т.к. по М2 2013/2008 - 906:425=2,13, 2019/2013 1256,45:906=1,39, т.е. действительно, рост заметно меньше. Но по М1 имеем, соответственно, 383,9:189=2,03 и 654,68:383,9=1,70 - замедление есть, но значительно слабее. При этом за 12.2018 М1 - 671,3 млрд., т.е. 671,3:383,9=1,75, т.е. ещё несколько выше, чем по Вашим цифрам. 4. В таблице ошибки. Не проверял всё, но ЗВР в 2017 и 2018 указан 18 млрд., в то время как на 31.12.2016 - 15,5, 31.12.2017 - 18,8 млрд., 31.12.2018 - 20,8 млрд. На 31.12.2015 - 13,3, в то время как у Вас - 10,375 млрд., на 31.12.2014 - 7,5 против Ваших 16,069 Я ЗВР брал отсюда: https://index.minfin.com.ua/finance/assets/.
Агрегат М2 за 12.2018 - 1273, а у Вас в табл. - 1020 (и за 2017, и за 2018).
Так, стоп. Увидел смущающие меня цифры, стал проверять дальше. Скажите, пожалуйста, откуда и как Вы брали цифры или откуда вся таблица? У Вас за 2008 М0, М1 и М2, соотв., 119, 189, 425 млрд. Я вижу за 12.2008 - 154,8; 225,1; 512,5 млрд. Данные смотрю здесь - https://finstat.info/dinamika-denezhnyih-agregatov-ukrainyi
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
greenback1996 написав:Лично у меня вопрос: а кто же эти "загадочные" нерезиденты и какая цель у них на уме - благая или плохая?? а)это россияне, которые зальют валютой и одномоментно ее выведут с соответствующими последствиями и шокирующим курсом; б) это западные инвесторы, которые "вдруг" поверили в успешность реформ и новую власть; в) это олигархи (и Беня в том числе), которые легализируют свои доходы; г) это Беня, который сначала наводнил долларами, а потом выведет с % ОВГЗ (не зря-то он говорил, что Украина должна объявить дефолт, поэтому у этого гаврика есть какой-то сценарий) д) это заводят бабло под продажу земли. Вот и настал интересный момент: ждать "мифических" 20грн/$ или брать пА 24,XX-25,XX на всю кАтлету??? Думаю развязка будет к концу года и тогда будет видно кто потерял, а кто приобрёл.... А вообще-бы было неплохо, чтобы минфин или нбу публиковал (не знаю чья это компетенция), кто тот или иной нерезидент и сколько в $ эквиваленте он приобрел, но увы эту инфу не предоставляют. Тогда бы всё было Ясно.Понятно.
Могу точно сказать что это не инвесторы, а спекулянты, наши ОГВЗ не являются инвестиционным инструментом в мировом понимании.