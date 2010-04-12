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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1628162916301631

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 221
вище 25.65
52%
115
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
7
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
15%
33
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:36

  Den написав:.....
А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(
Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....[/quote]
Den, не буду считать Ваши деньги ( :) ), но, как понимаю, Ваш доход десятки (2-3-...) тысяч (причём, в месяц и не гривен :) ).
Такой доход имеет, возможно, 1% жителей Украины.
В среднем по Украине на питание уходит где-то 50% доходов семьи (не буду искать сейчас точную цифру, думаю, реально больше). Если добавить расходы на ЖКХ и одежду-обувь, то в результате окажется, что на покупку валюты у ср. семьи денег нет и за курсом большинство семей, мягко говоря, не особо следит.
И форумные рассказы о "стадах оленей" выглядят несколько преувеличенными.
Так что "цены на хавку" важны для того, чтобы оценить роль "широких народных масс" на наличном валютном рынке и "успехи экономического роста" Украины и, соответственно, благосостояния народа. А также цифры инфляции, публикуемые НБУ и Госстатом и их соответствие реальности.

NDV, я всё время указывал, что пишу цены на яйца С0, а не С1.
Яша, тогда не понимаю, каким образом такая разница в ценах - в разы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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