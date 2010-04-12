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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1628162916301631 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 222 вище 25.65 52% 115 25.55 - 25.6499 11% 24 25.45 - 25.5499 7% 16 25.40 - 25.4499 8% 18 25.35 - 25.3999 3% 7 25.30 - 25.3499 1% 3 25.25 - 25.2999 2% 5 нижче 25.25 15% 34 Всього голосів : 222 Додано: Суб 27 лип, 2019 15:36 Den написав: NDV писал(а):

.....

А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(

Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 .... Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....

Den, не буду считать Ваши деньги ( ), но, как понимаю, Ваш доход десятки (2-3-...) тысяч (причём, в месяц и не гривен ).

Такой доход имеет, возможно, 1% жителей Украины.

В среднем по Украине на питание уходит где-то 50% доходов семьи (не буду искать сейчас точную цифру, думаю, реально больше). Если добавить расходы на ЖКХ и одежду-обувь, то в результате окажется, что на покупку валюты у ср. семьи денег нет и за курсом большинство семей, мягко говоря, не особо следит.

И форумные рассказы о "стадах оленей" выглядят несколько преувеличенными.

Так что "цены на хавку" важны для того, чтобы оценить роль "широких народных масс" на наличном валютном рынке и "успехи экономического роста" Украины и, соответственно, благосостояния народа. А также цифры инфляции, публикуемые НБУ и Госстатом и их соответствие реальности.



NDV, я всё время указывал, что пишу цены на яйца С0, а не С1.

Яша, тогда не понимаю, каким образом такая разница в ценах - в разы? , не буду считать Ваши деньги (), но, как понимаю, Ваш доход десятки (2-3-...) тысяч (причём, в месяц и не гривен).Такой доход имеет, возможно, 1% жителей Украины.В среднем по Украине на питание уходит где-то 50% доходов семьи (не буду искать сейчас точную цифру, думаю, реально больше). Если добавить расходы на ЖКХ и одежду-обувь, то в результате окажется, что на покупку валюты у ср. семьи денег нет и за курсом большинство семей, мягко говоря, не особо следит.И форумные рассказы о "стадах оленей" выглядят несколько преувеличенными.Так что "цены на хавку" важны для того, чтобы оценить роль "широких народных масс" на наличном валютном рынке и "успехи экономического роста" Украины и, соответственно, благосостояния народа. А также цифры инфляции, публикуемые НБУ и Госстатом и их соответствие реальности., я всё время указывал, что пишу цены на яйца С0, а не С1., тогда не понимаю, каким образом такая разница в ценах - в разы? Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 27 лип, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13702 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4222 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2019 16:19 Binimovich написав: Den написав: NDV написав: Grey001



Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...



А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =( Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =( Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 .... Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....



1% от растрат - это продукты. Куда тратятся остальные 11080$ в месяц?

( и это при условии, что по одному чеку в 3000 грн продуктов хватает на целый месяц ) 1% от растрат - это продукты. Куда тратятся остальные 11080$ в месяц?( и это при условии, что по одному чеку в 3000 грн продуктов хватает на целый месяц Не 3000 это не на месяц а за раз ... Та всё очень просто ... Дома квартиры машины развлечения обучение детей , ну и себе на старость нужно немножко отложить ... Не 3000 это не на месяц а за раз ... Та всё очень просто ... Дома квартиры машины развлечения обучение детей , ну и себе на старость нужно немножко отложить ... Den Повідомлень: 387 З нами з: 18.06.16 Подякував: 2 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2019 16:49 Den написав: Binimovich написав: Den написав: Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....



1% от растрат - это продукты. Куда тратятся остальные 11080$ в месяц?

( и это при условии, что по одному чеку в 3000 грн продуктов хватает на целый месяц ) 1% от растрат - это продукты. Куда тратятся остальные 11080$ в месяц?( и это при условии, что по одному чеку в 3000 грн продуктов хватает на целый месяц Не 3000 это не на месяц а за раз ... Та всё очень просто ... Дома квартиры машины развлечения обучение детей , ну и себе на старость нужно немножко отложить ... Не 3000 это не на месяц а за раз ... Та всё очень просто ... Дома квартиры машины развлечения обучение детей , ну и себе на старость нужно немножко отложить ...

Миллиардер, филантроп етс. Миллиардер, филантроп етс. BIGor

Повідомлень: 3037 З нами з: 19.09.10 Подякував: 508 раз. Подякували: 632 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2019 17:01 yuri_m написав: Yuri_T написав: бюджет.

т.е. мы с вами, который оплатит процентными выплатами этот праздник жизни. бюджет.т.е. мы с вами, который оплатит процентными выплатами этот праздник жизни.

Так раньше и проценты по ОВГЗ были больше, а что-то не наблюдалось такого сброса валюты за желание владеть гривнями. А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей. Экономика начала скатываться в минус, внешнеторговый баланс резко ухудшается - на какой такой позитив вдруг начали рассчитывать инвесторы? Ведь зайти сюда не проблема - проблема потом выскочить с прибылью! Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти в отрицательную доходность, если курс скакнет хотя бы до 27.30-27.80. Основная-то масса облигаций на 3-6 месяцев. Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность? Так раньше и проценты по ОВГЗ были больше, а что-то не наблюдалось такого сброса валюты за желание владеть гривнями. А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей. Экономика начала скатываться в минус, внешнеторговый баланс резко ухудшается - на какой такой позитив вдруг начали рассчитывать инвесторы? Ведь зайти сюда не проблема - проблема потом выскочить с прибылью! Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти в отрицательную доходность, если курс скакнет хотя бы до 27.30-27.80. Основная-то масса облигаций на 3-6 месяцев. Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность?

Интервью с послом Франции. 500 млн евро кредит практически на подходе..при желании можно выполнить 4 условия за 2 недели..урожай хороший...СМИ и западные политики в целом хорошо оценивают итоги выборов..запуск норстрима 2 откладывается на какое-то время..и если Европа захочет, такое ощущение, что ж... здесь не наступит. Важно ж не отсутствие девальвации, а важно, чтоб она не превысила 10% за год...тогда держатели облиг все равно в плюсе. Заливают деньгами - это хорошо..главное, не повторить ющенковской клоунады

ЗЫ Так а чего никто не топит за Порошенко? Фейслесс?

...Почитайте интервью. Там хорошо и много о том, что я талдычу здесь уже года 4 - о необходимости уменьшения разницы между мах и мин доходами населения, и о том, что 8% - это реально количество людей, которым стало лучше при По. Интервью с послом Франции. 500 млн евро кредит практически на подходе..при желании можно выполнить 4 условия за 2 недели..урожай хороший...СМИ и западные политики в целом хорошо оценивают итоги выборов..запуск норстрима 2 откладывается на какое-то время..и если Европа захочет, такое ощущение, что ж... здесь не наступит. Важно ж не отсутствие девальвации, а важно, чтоб она не превысила 10% за год...тогда держатели облиг все равно в плюсе. Заливают деньгами - это хорошо..главное, не повторить ющенковской клоунадыЗЫ Так а чего никто не топит за Порошенко? Фейслесс?...Почитайте интервью. Там хорошо и много о том, что я талдычу здесь уже года 4 - о необходимости уменьшения разницы между мах и мин доходами населения, и о том, что 8% - это реально количество людей, которым стало лучше при По. Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2349 З нами з: 21.09.13 Подякував: 730 раз. Подякували: 909 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1628162916301631 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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